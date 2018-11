Juliette à San Fransisco

De tous les Juliette, ce tome-ci est celui qui m’a le plus touché et plu. On découvre une Juliette de plus en plus mature et consciente, et qui est à la recherche de réponses pouvant être douloureuses. Lequel est le pire, des questions sans réponses ou bien des réponses difficiles..?

Le nouvel amoureux de la mère de Juliette ne fait pas l’unanimité. En plus de ne pas vraiment être le bienvenu, il éveille en la jeune fille des émotions fortes enfouies depuis trop longtemps. En voyant sa mère en compagnie de cet homme, Juliette se donne un nouvel objectif : en apprendre plus sur son vrai papa. Un père qu’elle n’a jamais connu, mais qui pourtant, fait partie de son ADN. Ce sera pendant leur voyage à San Francisco que Juliette et sa maman pourront ENFIN discuter des circonstances entourant la relation entre les deux ex-amants. Guidée par son cousin dans la ville du Golden Bridge (QUI EST ROUGE EN PASSANT!?!?!?!?!), elle verra de ses propres yeux les endroits où sa mère et son père se sont fréquentés une dizaine d’années plus tôt. Les questions qui la rongent auront raison d’elle, et afin d’avoir les réponses qu’elle convoite, Juliette devra persévérer et se tenir prête à toutes éventualités…

Ahhhhh que je suis contente de voir Juliette prendre de la maturité et devenir une jeune adolescente éveillée!!! Rose-Line m’a beaucoup touchée avec ce nouveau tome où l’héroïne fait face à de gros changements et à des sentiments contradictoires douloureux. Pour ceux qui sont fan de lecture légère mais éducative, tous les romans Juliette sont remplis d’informations vraiment intéressantes concernant le coin de pays où se trouve la jeune fille. C’est aussi plaisant pour les jeunes que pour les plus vieux hehe.

Quand j’ouvre un nouveau tome de Juliette, je ne m’attends à rien de moins qu’un récit enrichissant. Autant au niveau de la théorie légère qui nous fait visualiser merveilleusement les différents endroit où se trouve la jeune fille qu’au niveau de la croissance personnelle que l’on peut constater au fil des romans. Rose-Line Brasset est une conteuse tellement douée, sa plume n’a rien a envier à personne!

Merci aux éditions Hurtubise pour l’envoi! J’attends avec impatience les prochaines aventures de Juliette!





