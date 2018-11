Jamais trop tôt pour commencer son magasinage des fêtes (même si l’on n’est pas prêts à entendre cela!)

Jamais trop tôt pour commencer son magasinage des fêtes

(même si on est pas prêts à entendre cela!)

L’automne en Beauce, ses couleurs et ses événements originaux sont PAR-FAITS pour visiter des entreprises beauceronnes qui offrent des produits uniques et extraordinaires… Et pour y débuter notre magasinage des Fêtes!

Et oui! Il reste environ 9 semaines avant Noël ! Au lieu de paniquer à y penser et de finalement devoir se ruer vers le centre d’achat le plus près la veille de Noël (parce que l’on s’était promis de ne pas refaire cela l’an dernier), pourquoi ne pas profiter de l’automne pour magasiner paisiblement.

Artisan du café, Saint-Georges

Chez L'artisan du café émane le parfum des mélanges de café et leurs arômes qui ont élu domicile. Dans une ambiance unique et chaleureuse vous pourrez prendre un café de type expresso, expresso allongé, cappuccino, un latté ou bien un café filtre... parfait pour vous réchauffer emmitouflé dans votre petite laine. Mais ce n’est pas tout, car vous pouvez aussi acheter des mélanges de café unique, en plus des thés et des tisanes qui viennent des quatre coins du monde. Il y a de quoi offrir des cadeaux savoureux aux amateurs de café, de thé et de tisane de votre entourage!

Entrepôt A.R., Saint-Martin

Situé en bordure de la Rivière Chaudière, l'Entrepôt A.R. est d'abord et avant tout une boutique d'antiquités au cachet exceptionnel, romantique et unique. Vous découvrirez à profusion des trouvailles d'hier à aujourd'hui dans cette boutique nouvellement ouverte. En plus, nous connaissons tous une personne qui aime tellement Noël qu’elle prépare son sapin de Noël dès que les décorations d’Halloween sont enlevées! C’est avec cette personne-là qu’il faut visiter la boutique « Baz-A-R-T » de Noël de l’Entrepôt A.R., l’endroit parfait, ouvert à l’année, pour bien préparer le temps des fêtes.

Frampton Brasse, Frampton

Frampton Brasse est une ferme brassicole qui se veut une entreprise familiale née d'un intérêt commun : la passion pour la bière et la volonté de développer un site touristique sur leur terre à Frampton. L'amalgame des passions communes de cette famille d'entrepreneurs leur a donné l'idée de cultiver les céréales, de développer leurs recettes et de créer leurs propres produits brassicoles. Salon de dégustation et terrasse extérieure ouverte pendant tout l'automne! Puis, quoi de mieux d’accompagner un souper de Noël entre amis d’une bonne bière brassée avec passion dans notre propre région?

Savonnerie Histoire de bulles, Saint-Georges

La boutique Histoire de bulles située en plein centre-ville de Saint-Georges saura vous combler par plus de soixante doux parfums : les produits sont faits à la main quotidiennement pour en assurer la fraicheur ! Savons, bombes de bain, exfoliants et plus encore trouveront certainement leur place dans les bas de Noël!

Vous y trouverez aussi des créations originales fabriquées par des artisans de la région et de partout à travers le Québec. Allez y faire un tour! On peut vraiment en trouver pour tous les goûts; peinture sur bois, vitrail, bijoux, bougie parfumée, produit d’érable, etc. De quoi satisfaire toute la famille!

Et puis, finalement… Ce n’est pas si pire de commencer à penser tôt aux emplettes des Fêtes 😊!