Pourquoi vous avez besoin des actions à la retraite ?

Voici une ancienne règle sur les placements que vous avez probablement entendue et suivie : lorsqu’on est jeune, on doit détenir plus d’actions; lorsqu’on est plus vieux, on doit détenir plus d’obligations.

Pourquoi?

Parce que les obligations sont généralement moins risquées que certains placements; elles ne fluctuent pas autant que les actions. Par contre, les obligations ont aussi tendance à générer un rendement plus faible au fil des ans. Et si vous êtes comme la plupart des gens, vous êtes probablement plus réfractaire au risque à mesure que vous approchez de la retraite, ce qui signifie que vous vendrez les actions de votre portefeuille pour acheter des obligations.

Autre raison d’adhérer à cette recommandation traditionnelle de substituer vos actions pour des placements à revenu fixe à l’approche de la retraite : l’horizon de placement des jeunes investisseurs est plus long, mais lorsqu’on est plus âgé, on a moins de temps devant soi pour pallier les baisses des marchés boursiers, donc les placements potentiellement moins volatils sont plus sécuritaires.

Aujourd’hui, par contre, il peut sembler sensé de conserver ses actions plus longtemps, car on vit plus vieux. En 1990, l’espérance de vie était de 77 ans; elle est maintenant de 82 ans, et ne cesse d’augmenter*. Une vie plus longue signifie que le portefeuille doit connaître une croissance plus importante.

De plus, les rendements obligataires sont bas, beaucoup plus bas que par le passé. En 1990, le taux de rendement des obligations s’élevait à 10 %. En 2017, il était de 1,5 %.

Les bas taux sont une partie du problème des placements à revenu fixe. L’autre partie du problème est liée aux répercussions de l’inflation sur un portefeuille, qui peut s’éroder avec le temps.

Profiter d’une plus longue retraite suppose que votre argent doit continuer de croître, et c’est un fait que les actions produisent un rendement plus élevé que les obligations. Donc, plus vous conservez vos actions longtemps, plus votre portefeuille croîtra.

Alors plutôt que de vous presser à réduire l’exposition aux actions de votre portefeuille à mesure que vous prenez de l’âge, envisagez cette approche en trois volets :

1. Investissez votre épargne à long terme dans des actions de croissance pour contrer l’effet de la volatilité à court terme des marchés.

2. Investissez votre épargne à court terme dans des obligations et des actions défensives, pour détenir une source de revenu plus stable.

3. Versez les fonds pour les dépenses courantes dans un compte d’épargne duquel les fonds peuvent être rapidement et facilement retirés.

Souvenez-vous qu’il n’y a pas de stratégie universelle de planification financière. Le plan qui vous convient vous permettra de toucher un revenu de retraite appréciable durant toutes vos années de retraite tout en assumant un risque avec lequel vous serez à l’aise.

Adressez-vous à votre conseiller financier pour déterminer ce qui vous convient.

* http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/health26-fra.htm