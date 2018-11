LA 120e RUE DANS SES MEILLEURES ANNÉES

Cette photo est exceptionnelle. C'était à l'été 1966, l'âge d'or de la 1re avenue, avant l'arrivée des centres d'achats. Et cette intersection était alors le plus important carrefour en ville, sur l'autre coin c'était la Banque Canadienne Nationale et en face, la Banque de Montréal. Remarquez le feu de circulation, ce fut le premier qu'on installa à Saint-Georges (en 1949). Avant la Papeterie Saint-Georges, le Salon du Meuble y occupa les lieux pendant plusieurs années. Voyez comme c'était propre et invitant.

La liste des commerces qu'on peut y apercevoir est impressionnante: Yellow chaussures, la Papeterie Saint-Georges, Veilleux Fleuriste et Cadeaux, Caméra Gilbert Gamache, le salon de barbier Labbé et le tout nouveau (en 1966) et chic magasin de vêtements pour dames Magali.

Ce n'est qu'un aperçu de ce qu'était alors notre centre-ville, c'était «l'endroit» du magasinage rempli de tous ces commerces mémorables qui étaient noirs de monde les fins de semaine, avec un peu plus loin, dans le secteur du pont et au sud, les renommés A.L. Green, Farmer, Davis et Peoples, pour ne nommer que les plus importants. Quels beaux souvenirs. C'était si agréable d'y déambuler et d'y magasiner. Verra-t-on un jour la revitalisation de ces beaux espaces??? L'avenir nous le dira. Photo Fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.