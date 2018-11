L'ANCIENNE RÉSIDENCE DE KENNETH POZER

Nous connaissons tous le nom des Pozer qui ont joué un rôle de premier plan dans le développement de notre ville depuis sept générations. Le premier a été Jean-George Pfotzer, né en Allemagne, qui s'est établi au Québec en 1783. En 1807, il devient 4e seigneur d'Aubert-Gallion et y établit son fils William et lui bâtit un manoir. Quatre générations d'entre eux devinrent maire d'Aubert-Gallion (ancien nom de St-Georges ouest), le dernier étant Kenneth Pozer (maire de 1945 à 1949) qui résidait au coin de la rue Pozer (13e rue) et de l'avenue Philbrick (nom de famille de son beau-père, avant qu'on donne plutôt des numéros pour identifier les rues) qui est maintenant le 1300 de la 7e avenue. Sa maison existe encore mais elle fut déménagée il y a environ 50 ans. Vous vous dites que vous l'avez déjà vue et c'est normal, car vous passez devant à chaque fois que vous vous rendez à l'hôpital, soit au 830 de la 17e rue. Peu savent qu'elle a été la résidence d'un homme aussi prestigieux. Je me souviens que lorsqu'elle était située sur la 7e avenue, son revêtement était en bois et peint de couleur blanche; aujourd'hui, elle est recouverte de bardeaux d'amiante de couleur rose.

Pendant sa vie active, M. Kenneth Pozer avait exploité une importante ferme laitière, il a été l'un des fondateurs (en 1944) de la première laiterie de la ville, qui était située au coin de la 15e rue et du boulevard Dionne, là où se trouve aujourd'hui l'ancien hôtel de ville de Saint-Georges ouest. Lorsqu'il prit sa retraite en 1951, il vendit sa propriété à M. Armand Baillargeon. C'est ce dernier qui déménagea la maison Pozer pour s'en construire une nouvelle, plus moderne. Quand à Kenneth Pozer, il est décédé en 1979 et fut inhumé au cimetière anglican de la 15e rue, aussi appelé «cimetière Pozer». Le dernier à y avoir été enterré, en novembre 1999, fut le fils benjamin de la famille, John Pozer, décédé à Vancouver le 11 septembre 1999.

Texte, recherche et photo de Pierre Morin