Investissez comme un propriétaire d’entreprise

Voici comment un investisseur émotif agit : il vérifie constamment les cours des marchés, s’inquiète au moindre soubresaut, remanie son portefeuille au premier signe de repli d’un titre ou d’un marché, et ne cesse d’entrer et de sortir du marché en recherchant les titres exceptionnels et en se délestant de ceux sur le déclin. Et voici une autre chose que fait l’investisseur émotif : il réduit grandement ses chances d’obtenir du succès financier à long terme.

Les investisseurs rationnels savent que placements et émotions ne vont pas de pair. Parmi ceux-ci, il y a beaucoup de propriétaires d’entreprise, qui gèrent leurs placements selon une approche de gestion plutôt que d’émotions. Ils ont connu du succès en appliquant les principes d’une saine gestion à leurs stratégies de placement.

Établir clairement ses objectifs de placement.

Les investisseurs rationnels établissent des objectifs et ont la discipline requise pour s’en tenir à ces objectifs. Bien sûr, ils veulent faire de l’argent, mais ils établissent des objectifs de rendement à court et à long terme.

Savoir déléguer.

Les propriétaires d’entreprise chevronnés savent qu’ils ne peuvent pas tout faire. C’est pourquoi ils embauchent des personnes qui ont le talent et les habiletés requises pour stimuler la croissance de leur entreprise. De la même façon, les investisseurs rationnels délèguent leurs décisions de placement à des professionnels qui ont le talent et les habiletés requises pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Être prudent.

Comme les propriétaires d’entreprise rationnels, les investisseurs rationnels veulent créer de la richesse, mais ils comprennent aussi la nécessité de protéger leur patrimoine. Leur portefeuille est bien diversifié et est établi avec soin afin de réduire les risques et de procurer des rendements plus stables à long terme.

Se baser sur des faits.

Les investisseurs rationnels prennent leurs décisions de placement en se basant sur des faits et non en fonction de leurs émotions. Ils ne se font pas prendre par « la saveur du moment en matière de placements » et prennent soin de ne pas laisser leurs émotions intervenir dans leurs choix.

Rester informés.

Les propriétaires d’entreprise rationnels s’informent tous les jours de l’évolution des marchés et en évaluent les conséquences sur leurs affaires, mais, comme les investisseurs rationnels, ils mettent l’accent sur les fluctuations à long terme et non les variations quotidiennes.

Saisir les occasions.

Les propriétaires d’entreprise, les investisseurs et les gens rationnels font confiance à leur intelligence. Ils recherchent activement les occasions lucratives – particulièrement lorsque les marchés sont volatils – et effectuent des opérations de couverture, réalisent des ventes à découvert et utilisent d’autres stratégies de placement pour acquérir des titres à bas prix.

Si l’approche non émotive des propriétaires d’entreprise en matière de placement vous attire – et elle le devrait, car c’est souvent le meilleur chemin vers le succès financier –, consultez votre conseiller professionnel pour déterminer les stratégies de placement qui vous conviennent le mieux.