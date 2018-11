LE GARAGE AURÉLIEN LESSARD DU BOULEVARD DIONNE

M. Aurélien Lessard ouvrit son premier garage vers 1950 sur le boulevard Dionne à Saint-Georges ouest, à l'intersection de la rue Saint-Gabriel, maintenant 14e Rue. Il était dépositaire des machineries agricoles de marque Massey-Harris, mais à ses débuts, il vendait aussi des appareils ménagers tel qu'on peut le voir dans ses vitrines sur les 2 premières photos: plusieurs superbes laveuses «à tordeurs», comme c'était la mode à l'époque, ainsi que des «beaux poêles Bélanger» comme c'est annoncé sur la publicité de la façade. Il était alors locataire dans un édifice appartenant à M. Armand «Mazor» Roy. Il semble que cette artère était encore en terre battue, de même que la rue d'à côté. Vers 1953/54, il se construisit à quelques rues plus au nord, au bout de sa terre aboutissant au même boulevard, un garage pour continuer d'opérer son commerce de machineries agricoles, dans le secteur de la 10e rue, juste en face à la jonction de la première avenue. En 1955, son commerce fut la proie d'un important incendie, comme on le voit sur la 3e photo. Cette épreuve ne l'arrêta pas car il se reconstruisit aussitôt après un garage beaucoup plus grand dont le numéro de porte était le 950 de la 6e avenue (appellation actuelle du boulevard Dionne). On voit une photo aérienne de son imposant et prospère établissement en 1980 (dernière photo). Il exploita avec succès son entreprise jusqu'à son décès survenu le 15 janvier 1992, à l'âge de 75 ans, après quoi ses fils prirent la relève. La firme Services Bivac inc acheta ce garage vers 2010. Le tout fut démoli vers 2015 pour faire place à un nouveau poste d'essence libre-service Schell.

Quand à l'édifice de son premier commerce, au coin de la 14e rue, après le départ de M. Lessard, il est devenu le site du magasin Handy Andy pendant environ 10 ans, puis Turcotte Électrique pendant quelques années, et fut finalement complètement détruit par un incendie le 21 février 1975. Aujourd'hui, c'est le restaurant Baril-Grill.

Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.