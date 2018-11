L'ANCIEN BUREAU DE POSTE DE SAINT-GEORGES OUEST

Deux bureaux de poste furent situés dans la 18e Rue à St-Georges ouest il y a bien des années. Au milieu des années '50, MM Raphaël Larochelle et Gustave Bourque obtinrent un bail emphytéotique de la Fabrique sur le terrain voisin de la salle Paroissiale (au coût de 50$ par année) et y construisirent un bel édifice à bureaux en briques, de deux étages (première photo, de 1960) où alla se loger le Bureau de Poste (inauguré le dimanche 25 août 1957) au rez-de-chaussée et plusieurs autres bureaux d'affaire à l'étage supérieur: l'UCC (Union Catholique des Cultivateurs), Émile Bolduc Assurances, le comptable Roland Labrecque et la coiffeuse Madeleine Labbé. Au sous-sol: Rancourt et Morin meubles (Edmond Rancourt et Arsène Morin). En 1962, le Bureau de Poste résilia son bail et les propriétaires Larochelle et Bourque vendirent au prix de 15,000$ leur immeuble à la Caisse d'Établissement de la Chaudière qui prit tout le rez-de-chaussée pour ses bureaux. En 1972 la Caisse d'Établissement déménagea dans ses nouveaux bureaux flambant neufs au 3500 boulevard Dionne (au coin de la 35e Rue) et vendit à son tour l'édifice à M. J. B. Poulin. Quelque temps plus tard, la Fabrique mit fin au bail de location emphytéotique du terrain de l'édifice sous prétexte qu'ils voulaient récupérer ce terrain pour agrandir leur stationnement. M. Poulin contesta devant les tribunaux, mais en vain puisque la Fabrique a eu le dernier mot, obligeant le propriétaire à faire disparaitre son édifice à bureaux de cet endroit. C'est un pharmacien, M. André Doyon qui acheta la bâtisse et la déménagea à l'intersection de la 17e Rue et de la 10e Avenue, en face de l'hôpital, pour en faire une pharmacie. L'édifice (pharmacie Familiprix) est aujourd'hui méconnaissable, ayant subi plusieurs rénovations et agrandissements, tel que le démontre la deuxième photo. La troisième photo (vers 1950) nous montre où était situé le bureau de poste antérieur, soit dans la même rue, mais plus bas, soit l'immeuble devant lequel se trouve une voiture à cheval. Photo un et trois fonds Claude Loubier. Texte, recherches et 2e photo de Pierre Morin.