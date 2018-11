La prochaine étape pour votre REER est…

Vous atteindrez l’âge de 71 ans avant la fin de 2018. Pour cette raison, vous aurez d’importantes décisions à prendre concernant votre régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Voyons les meilleures options qui s’offrent à vous pour préserver votre revenu de retraite et votre patrimoine.

La situation

Vous avez ouvert un REER autrefois et y avez cotisé pendant de nombreuses années.

Félicitations! Pour la plupart des Canadiens, le REER est le meilleur instrument de placement pour générer du revenu et payer moins d’impôt. Il constitue assurément une source importante de votre revenu de retraite. Cependant, si vous atteignez l’âge de 71 ans cette année, la Loi vous oblige à retirer tous les fonds de votre REER avant le début de l’année 2019. Trois options de base s’offrent alors à vous pour convertir votre REER.

Retirer les fonds en espèces

Ce n’est habituellement pas un très bon choix, car vous payerez probablement de l’impôt immédiatement sur la totalité de vos fonds à un taux marginal élevé.

Ouvrir un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

Le FERR est similaire au REER, à deux exceptions près. Vous ne pouvez plus verser de cotisations une fois que vous avez ouvert un FERR; et vous devez en retirer un montant minimum chaque année.

Pour les personnes de 71 ans, le montant du retrait minimum du FERR est de 5,28 %; ce taux augmente chaque année par la suite. Il n’y a aucun maximum au montant que vous pouvez retirer de votre FERR, mais il est plus sage de ne pas le vider trop rapidement.

Vous pouvez verser une partie ou la totalité de votre retrait dans votre compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ou un compte de placement non enregistré si vous n’avez pas besoin de cet argent dans l’immédiat.

Acheter une rente

De nombreux types de rentes sont offerts sur le marché. En voici trois.

- Une rente viagère prévoit le versement d’un montant déterminé, habituellement une fois par mois, jusqu’à la fin de vos jours.

- Une rente certaine garantit le versement d’une rente jusqu’à votre 90e anniversaire de naissance.

- Une rente réversible prévoit que votre rente continuera d’être versée à votre conjoint après votre décès. Cependant, en vertu de cette option, le montant de la rente mensuelle est réduit, car les prestations sont versées à deux personnes plutôt qu’à une seule. Votre conjoint peut recevoir une rente égale ou inférieure à la vôtre, à votre choix.

L’option de conversion du REER qui vous convient le mieux dépend de votre situation personnelle.

Consultez votre conseiller financier avant de passer à la prochaine étape.

Vous pouvez visitez notre page Facebook (www.facebook.com/Come.Simard.ig)

pour y noter vos commentaires, ce serait très apprécié

Pour créer votre richesse, contactez-moi au

1 418 227-8631 poste 223

come.simard@groupeinvestors.com

Cette chronique, rédigée et publiée par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et par Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet en planification financière), contient des renseignements de nature générale seulement; son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement. Adressez-vous à un conseiller financier pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle. Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, veuillez communiquer avec votre conseiller du Groupe Investors.

© Groupe Investors 2017