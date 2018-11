EPHREM POULIN: DEUX HOMONYMES CONFONDANTS

La plupart de ceux qui s'intéressent à l'histoire de notre ville réalisent que deux Ephrem Poulin ont eu des magasins dans le même secteur sur la 1re avenue au siècle dernier. Le premier a eu deux édifices commerciaux pratiquement face à face (1re photo) au centre-ville il y a plus de cent ans. Et le dernier a eu sa bijouterie sur le même emplacement que le dernier site du premier, c'est à dire qu'il a érigé sa bijouterie en 1924-25 (ouverte le 25 janvier 1925 et entièrement rénovée et agrandie en 1945) sur le terrain de l'immeuble à 5 lucarnes à gauche sur la photo, après qu'un incendie eut détruit celui-ci le 27 avril 1921. Pas surprenant qu'on ait de la difficulté à les différencier. Mêmes noms et chacun un commerce dans un immeuble au même endroit à des époques différentes. Pour régler définitivement cette question une fois pour toutes, pas d'autre choix que d'aller au fond des choses.



Voici donc leur visage ainsi que leur date de naissance et de décès (photos 2 et 3). Le premier était marchand et est décédé en 1918. Le dernier était bijoutier et est décédé en 1961 à l'âge de 77 ans. Étaient-ils parents? J'ai fait appel à un expert en généalogie, mon ami Paulin Poirier et qui a eu la gentillesse de me sortir le tableau de leur filiation jusqu'à un auteur commun (photo 4). On constate qu'ils sont parents de très loin, puisqu'il faut remonter à 5 générations pour en arriver à un ancêtre commun soit M. Joseph Poulin, leur aïeul commun dans les années 1700. Donc parenté très éloignée.



Sur la 1re photo (de 1910), on voit le nom de «Dallaire, marchand» en face du grand immeuble à 5 lucarnes. Le premier Ephrem étant décédé à 80 ans en 1918, il n'était donc plus propriétaire de cet immeuble et il avait d'ailleurs pris sa retraite vers 1908. C'est le marchand Davila Dallaire qui s'y est installé par la suite, probablement vers 1910 aussi, année de la 1re photo. Mais au moment de l'incendie de 1921, l'immeuble était occupé par le magasin d'Adélard Veilleux qui louait de M. Mathias Dutil, le grand-père de Marcel et Anne Dutil. En fait, il semble que Mathias Dutil avait acheté cet édifice (celui à 5 lucarnes) du premier Ephrem Poulin vers 1908-10. Et il en avait loué une partie d'abord à Davila Dallaire, puis ensuite à Adélard Veilleux. C'est cet immeuble qui a brulé en 1921. C'est à cet endroit que s'est construit le bijoutier Ephrem Poulin en 1925. Juste pour situer les lecteurs, l'immeuble à gauche sur la 1re photo, celui à 5 lucarnes, était situé sur le site où se trouvent actuellement le Grand Marché et la librairie Sélect.

Photo 1 du fonds Claude Loubier. Photos des personnages tirées de leur carte mortuaire. Tableau généalogique de Paulin Poirier. Texte et recherche de Pierre Morin