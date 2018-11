Les parasites intestinaux

Il est recommandé de faire un dépistage annuel des parasites intestinaux de votre animal domestique grâce à une analyse des selles. Visualiser les parasites directement dans les selles est plutôt rare, car les vers demeurent généralement dans les intestins. Même lorsqu'infestés, les chiens et chats ne démontrent souvent aucun signe digestif. Il est cependant possible de constater à l’occasion de la maigreur, de la diarrhée, des vomissements, du sang dans les selles, etc. Les animaux infestés excrètent dans leurs selles des œufs invisibles à l'œil nu. Ces œufs contaminent alors d’autres animaux soit par contact direct avec l’animal infesté ou par contact avec ses selles. Certains types d’œufs sont très résistants et peuvent demeurer contagieux dans l’environnement pendant des années! L'analyse de selles permet d’identifier le parasite en cause, grâce à une analyse microscopique des caractéristiques spécifiques des œufs. En identifiant ainsi le type de parasite en cause, il est possible de cibler le traitement et la durée nécessaire à leur élimination.