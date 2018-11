Des leçons de la fée des dents pour les tout-petits

Une dent de lait qui branle signifie que la fée des dents se pointera bientôt le bout du nez. Ça signifie aussi pour les parents que le temps est venu de guider leur enfant dans ses premières activités d’argent.

L’argent donné par la fée des dents représente un pécule plus important que vous ne le pensez. En 2015, les jeunes Canadiens pouvaient s’attendre à recevoir 3,44 $ par dent perdue, en moyenne – une hausse de 23 % par rapport à la moyenne de 2,80 $ en 2014. Cela totalise près de 70 $ pour la totalité des dents de lait*. Certains jeunes peuvent même s’attendre à s’enrichir davantage, selon l’endroit où ils habitent au pays. Au Québec, la fée des dents dépose 4 $ en moyenne sous l’oreiller des tout-petits, alors qu’environ 5 % des jeunes Britanno-Colombiens ont la chance de trouver 20 $ par dent à leur réveil**.

Voici quelques façons de profiter de la visite de la fée des dents pour enseigner des principes de base à votre enfant à propos de l’argent.

Enseignez-lui la valeur des pièces et des billets.

À un certain moment, votre enfant voudra économiser, dépenser ou investir. Mettez-le tout de suite sur la bonne voie en l’amenant à toucher les pièces et à reconnaître la valeur de chacune. Montrez-lui comment les pièces s’additionnent : deux 5 ¢ égalent 10 ¢ et cinq 5 ¢ valent 25 ¢.Achetez-lui une tirelire et parlez-lui de l’importance d’économiser en vue d’acheter ce qu’il désire ou pour les cas d’urgence.

Aidez votre enfant à réaliser ses premiers achats.

Utilisez l’argent de la fée des dents pour enseigner à votre enfant la valeur de l’équilibre entre la satisfaction des désirs et les besoins. Incitez-le à mettre de l’argent de côté et, quand il a atteint son objectif d’épargne, récompensez-le en l’amenant au magasin pour qu’il y fasse un petit achat. Montrez-lui à faire des recherches pour obtenir le meilleur prix possible et laissez-le effectuer la transaction lui-même.

Établissez une saine relation entre l’enfant et l’argent.

La fée des dents n’est pas la seule à donner de l’argent comptant aux enfants. Il arrive souvent qu’ils en reçoivent à leur anniversaire et à Noël. Utilisez chaque cadeau en argent pour renforcer la valeur de l’épargne et l’importance de dépenser judicieusement.

Montrez-lui à respecter un budget.

Lorsque votre enfant est plus âgé, montrez-lui à répartir ses dépenses en fonction de ses besoins d’épargne, en suivant un budget simple.

Familiarisez-le avec les services bancaires.

Amenez régulièrement votre enfant à la banque pour qu’il apprenne comment les adultes gèrent l’argent; et lorsque le moment est venu, aidez-le à ouvrir son premier compte d’épargne.

Une visite de la fée des dents est l’occasion idéale pour enseigner d’importantes leçons d’argent à votre enfant. C’est aussi un rappel qu’il est peut-être temps pour vous de communiquer avec votre conseiller professionnel pour passer en revue votre propre situation financière.

*Le moment de vérité sur les dents : comment la fée des dents peut enseigner à vos enfants à gérer leur argent. Carla Hindman, directrice de l’éducation financière, Visa Canada. Article publié sur le site Web Connaissances financières pratiques à l’adresse : http://www.practicalmoneyskills.ca/about/pressroom/releases/20150817.php.

**Survey reveals Tooth Fairy’s going rates across Canada. Patricia Kozicka. Article paru dans le Global News, accessible à l’adresse : https://globalnews.ca/news/2171237/survey-reveals-tooth-fairys-going-rates-across-canada/.