LA SANTÉ :

BIEN PLUS QU’UN CHIFFRE SUR LA BALANCE!

« Combien devrais-je peser pour atteindre mon poids santé? »

« Combien de livres devrais-je perdre? »

Ce ne sont que quelques exemples de questions que j’entends souvent dans mon bureau et dans mon entourage. Plusieurs personnes associent le fait d’être en santé avec un chiffre précis sur la balance. Malheureusement, cette pensée amène souvent les gens à adopter des diètes ou des comportements malsains dans le but de perdre du poids. Pourtant, l’Organisation mondiale de la santé définit la santé comme « un état de bien-être physique, mental et social complet et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Il n’y a donc aucune mention du poids dans cette définition. Au contraire, c’est plutôt un état global de bien-être qui est considéré.

Êtes-vous en bonne santé?

Les facteurs qui sont les plus importants pour savoir si l’on est en bonne santé physique ne sont pas toujours visibles. En effet, plusieurs conditions de santé ne sont connues que lors d’une prise de sang ou d’un examen médical. Ainsi, une personne obèse peut avoir de bons résultats de prise de sang, alors qu’une personne maigre peut souffrir de cholestérol et d’hypertension artérielle. Un autre facteur invisible et qui influence beaucoup la santé est le gras viscéral. Ce type de gras est celui qui se retrouve autour des organes comme le foie et l’intestin. Lorsque la masse grasse viscérale est importante, le risque de souffrir de diabète de type 2 et de maladie cardiovasculaire est augmenté. Ainsi, le gras se retrouvant ailleurs est associé à un risque cardiovasculaire faible.

Tenir compte de la composition corporelle

Un autre aspect important à considérer est que le chiffre sur la balance comprend les os, les muscles, la masse grasse et les organes. Il est donc possible qu’après avoir adopté de saines habitudes de vie, le chiffre sur la balance reste le même. Par contre, au niveau de la composition corporelle, il se peut qu’on ait perdu du gras et gagné du muscle, ce qui est tout à fait bénéfique pour la santé!

Ce qu’il est important de retenir, c’est que ce n’est pas le poids à lui seul qui détermine si l’on est en bonne santé. Chose certaine, que l’on perde du poids ou non, l’adoption de saines habitudes de vie, comme avoir une saine alimentation, prendre plaisir à bouger régulièrement ou apprendre à bien gérer son stress, est certainement la meilleure chose à faire pour être en meilleure santé. D’ailleurs, si vous désirez changer vos habitudes, nous avons plusieurs professionnels de la santé qui peuvent vous aider à apporter des changements durables et en fonction de vos capacités.

Références :

