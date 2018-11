LE PREMIER HÔTEL DE VILLE DE SAINT-GEORGES

C'est en 1920-21 que fut construit le 1er hôtel de ville, sur la 2e Avenue, pas loin du ruisseau d'Ardoise. Le terrain fut acheté en 1919 de M. Johnny Lessard. La construction en fut confiée à M. Hormidas Poulin au prix de 6,600$, par contrat passé devant le notaire J.J. Lavoie. En plus de loger les bureaux de la municipalité, l'édifice servait aussi de caserne de pompiers et de poste de police. Derrière les grandes portes foncées étaient garés deux camions de pompiers, et derrière les camions, il y avait deux petites cellules pour incarcérer temporairement les malcommodes. Le 2e étage logeait la salle du conseil ainsi que les bureaux du chef de police Lucien Poulin et du secrétaire municipal Edmond Grenier. Le bureau de ce dernier donnait sur la fenêtre de droite au 2e étage. Remarquez la tour au dessus du bâtiment: À son sommet était installée une sirène d'alarme qu'on faisait retentir en cas d'incendie, pour convoquer les pompiers. On actionnait aussi cette sirène à midi pile à tous les jours, probablement surtout pour annoncer aux travailleurs qu'il était temps d'aller diner. La tour avait une autre utilité: on y suspendait les boyaux d'arrosage au moyen d'une poulie pour les faire sécher après chaque incendie. Dans cet immeuble se trouvait aussi un logement d'habitation qui fut longtemps occupé par le chef Poulin et sa famille dans les années '50 jusqu'en 1963. Devenue désuète, cette bâtisse à été vendue à M. Lionel Thibodeau pour 200$ en avril 1965, avec obligation pour lui de la faire disparaitre, soit en la déménageant ou en la démolissant. Il opta pour la démolition qui est survenue au cours de l'été 1965. L'emplacement est par la suite devenu un terrain de stationnement. La photo date de 1961. Photo du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.