LA STATION-SERVICE DE LIONEL «TI-ROUGE» MORIN

La première photo (qui date probablement de 1993) nous montre la station-service Sunoco qui a existé dans le secteur sud du pont de la Famine sur le boulevard Lacroix entre 1969 et 2006.

Mais d'abord voyons comment le tout a commencé. En 1953, M. Charles Doyon, qui fut propriétaire du restaurant Chez Charles, construisit sur le site voisin du restaurant, une station-service qu'il exploita pendant un an sous la bannière Esso. Dès l'année suivante, en 1954, il vendit cette station-service à M. Lionel «Ti-Rouge» Morin. Ce dernier l'opéra pendant plusieurs années, encore affilié à la pétrolière Esso (photo 2, de 1964). Mais en juillet 1969, il déménagea en face dans un nouveau local, tout près du pont, sous la bannière Sunoco, comme on le voit à la photo 1. La 3e photo nous montre la résidence de M. Morin vers 1967-68, peu avant qu'il ne construise son garage juste à côté. À noter que ce pont de la Famine fut ouvert le 3 novembre 1966. Suite à son décès en 1973, ses fils prirent la relève. En 1976 c'est l'un d'entre eux, Louison Morin, qui devint seul propriétaire et poursuivit avec succès le bon fonctionnement de ce commerce. On aperçoit sur la photo, un peu en retrait, la résidence des Morin en briques brun-rouge de deux étages, qu'il dut se résoudre à démolir au début des années 2000 pour agrandir son stationnement. Et en 2006, il vendit à un M. Abbatiello qui transforma le garage en restaurant de la chaine Pizza Salvatore. Aujourd'hui, les commerces qui occupent cet édifice sont les restaurants Thaizone et La Belle Province.

Photo du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin