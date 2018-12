VOUS VOUS SOUVENEZ DE LA BRASSERIE DOW?

Il y a 75 ans, la bière Dow était l'une des plus populaires au Québec. C'était un commanditaire majeur pour les événements sportifs. Leur plus célèbre porte-parole fut le fameux Michel Normandin qui présentait les combats à la lutte à la télévision dans les années '50, avec son inoubliable voix de stentor. L'émission débutait avec sa présentation solennelle: «Votre soirée de lutte vous est présentée par la Brasserie Dow Kingsbeer...». Cette entreprise ouvrit un important centre de distribution à Saint-Georges en 1953. La 1re photo (de 1958) nous montre l'édifice dans lequel il était situé, au coin de la rue Saint-Gabriel (14e rue) et du boulevard Dionne (6e Avenue). La brasserie fut d'abord sur le côté arrière (photo 2), puis peu de temps plus tard, on prit de l'expansion sur tout le côté sud. Cet immeuble appartenait à M. Armand Roy (Mazor). Au 2e étage, il y avait 7 logements résidentiels. Le gérant régional de la brasserie était M. Georges-H Gourdeau, un gentleman très sympathique, entouré d'une dizaine de travailleurs oeuvrant principalement à l'entrepôt, au transport et à la livraison, assurée par des camions toujours propres et bien entretenus, comme celui de la photo 3. Il y avait sur le toit du bâtiment une énorme affiche en néons aux lettres de couleur rose qui, le soir venu, clignotaient à un rythme toujours égal: chaque lettre s'illuminait à la suite, puis toutes les trois scintillaient en même temps, puis le cycle recommençait constamment. La dernière photo est tirée d'une publicité parue dans le journal l'Éclaireur en 1958. On y voit les photos de quelques dirigeants et 2 livreurs. M. Rémi Morin y travailla pendant 10 ans. Le premier commerce à cet endroit (en avant) vers 1950 fut Massey-Harris de M. Aurélien Lessard, puis Handy-Andy, puis, dans les années '70, Turcotte Auto Électrique jusqu'au 21 février 1975, date à laquelle l'édifice fut complètement détruit par un incendie. Armand Roy y reconstruisit un immeuble commercial où il opéra le restaurant CHEZ ARMAND. Après, ce fut Apollon, et c'est aujourd'hui le BARIL-GRILL.

Je connais bien le coin puisque j'ai été élevé à environ 200 pieds de cet endroit. Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.