« VOUS AVEZ DIT QUOI?... KINÉSIOLOGUE?! »

Dans un monde où l’on doit accorder beaucoup d’importance à l’activité physique, il est normal que l’on entende ce terme plus souvent. Le kinésiologue est en fait le professionnel de la santé, spécialiste de l’activité physique, qui utilise le mouvement à des fins de prévention, de traitement et de performance. Ce dernier pratique la kinésiologie, terme qui correspond à la science du mouvement. Les universités canadiennes décernent un diplôme en kinésiologie seulement depuis le milieu des années 90. Pour l’obtenir, il faut étudier au baccalauréat en kinésiologie d’une durée de 3 ans. Cette formation est ponctuée de stages dans divers milieux afin d’acquérir les compétences nécessaires auprès de différents types de clientèles (gens souffrant de maladies chroniques, de troubles musculosquelettiques, gens asymptomatiques, jeunes, athlètes, femmes en période prénatale ou postnatale, etc.).

Pourquoi rencontrer un kinésiologue?

Un kinésiologue est une personne ayant pour mission de vous faire découvrir les bienfaits de bouger et ce, tout en ayant du plaisir afin de rester motivé! Il vous donne les outils afin de demeurer actif sur une base régulière, tout en le faisant dans un cadre d’intervention sécuritaire et professionnelle. Le kinésiologue est donc le professionnel tout indiqué auquel vous devez faire appel, car ce dernier a acquis les compétences nécessaires ainsi qu’une expertise dans le domaine de l’activité physique.

Métier d’avenir

Vous avez certainement déjà entendu cette expression : « L’exercice est le meilleur médicament! » Le vieillissement de la population ainsi qu’une forte prévalence de la sédentarité fait en sorte que nous devons donner une grande importance à la prévention des maladies. Comme l’exercice physique y joue un rôle primordial, il est normal que nous entendions de plus en plus parler du rôle que le kinésiologue doit remplir dans la société. Le kinésiologue est un professionnel de premier plan pour prévenir les maladies chroniques ainsi que pour promouvoir un mode de vie sain.

Différents champs d’expertise

Prévention

Si vous souhaitez une remise en forme efficace ou simplement pour bouger plus et mieux, le kinésiologue peut vous conseiller certaines mesures qui vous permettront de rester en bonne santé ou à tout le moins, d’éviter toute détérioration de celle-ci. L’objectif visé est de ressentir les bienfaits de l’activité physique dans votre vie de tous les jours.

Réadaptation

Hypertension artérielle, diabète ou troubles cardiovasculaires, quels que soient vos problèmes de santé diagnostiqués, le kinésiologue vous accompagnera dans la réalisation d’un plan de traitement efficace par le biais de l’exercice physique. Il servira à limiter ou à réduire les symptômes et de retrouver graduellement une bonne santé.

Performance

Que vous soyez un athlète dans une discipline sportive particulière, ou encore, un individu qui souhaite simplement mieux bouger à la maison ou au travail, le kinésiologue peut vous rencontrer et vous prescrire un programme d’entraînement adapté à vous, à vos besoins respectifs. L’objectif visé consiste à découvrir votre plein potentiel et à améliorer la performance de vos qualités et habiletés motrices!

Rencontrer un kinésiologue au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin est déjà un pas vers l’atteinte de votre objectif. Prenez note que le rendez-vous peut avoir lieu à notre siège social situé à Saint-Georges, ou dans un de nos points de service : Notre-Dame-des-Pins et Beauceville. Il y a même la possibilité de faire de l’entraînement à domicile!

Voici différents services offerts par les kinésiologues :

Évaluation de la condition physique;

Programme d’exercices personnalisés;

Analyse de la composition corporelle;

Bilan de santé du cœur;

Entraînement privé;

Et plus encore!

