PROMENADE NOSTALGIQUE SUR L'ANCIEN PONT DE FER

Ici, sur la 1re photo, pas de date précise, pas d'édifice particulier, pas d'événement mémorable. Juste deux belles dames inconnues qui semblent s'amuser en montant l'escalier de béton de l'ancien pont de fer par une journée d'été tranquille vers le début des années '40. Une splendide image qui nous rappelle que les gens des générations qui nous ont précédés savaient profiter des beaux moments autant que nous-mêmes aujourd'hui.

Cette photo remarquable, prise par un photographe anonyme, date d'une époque où les escaliers d'accès menant au pont n'offraient que bien peu de protection en cas de perte de contrôle d'un véhicule à la sorti du pont. On remédia à cette déficiente quand on rénova les escaliers en question au cours de l'été 1944. La deuxième photo nous montre les lieux juste avant le début de ces importantes rénovations, on constate qu'il n'y avait aucun muret entre les usagers des trottoirs et les véhicules circulant dans la côte, mais au moins il y avait une clôture à l'extérieur. Sur la 3e photo, on découvre que la section gauche est en voie de construction, on a fixé les formes avant de couler le béton. Et sur la dernière photo, le parapet gauche est terminé et déjà des gens peuvent emprunter l'escalier en toute sécurité. Les travaux furent entièrement complétés à la fin de l'été. Remarquez que la chaussée de la montée est différente, elle est maintenant constituée de blocs de granit, probablement en espérant que les pneus auraient une meilleure prise, surtout en hiver.

Si on pense que les deux jolies dames de la 1re photo pouvaient avoir dans la vingtaine au moment de la photo, elles auraient maintenant aux environs de 100 ans, en admettant qu'elles soient toujours vivantes. En tout cas, une chose est sûre: ce pont n'existe plus, ayant été démoli en 1971, peu de temps après que le pont actuel ait été mis en service. Les ainés en conservent un souvenir impérissable. Heureusement, il y a encore bien des belles dames qui traversent le pont David-Roy. Et ça va continuer...

Première photo du fonds de Ville de Saint-Georges. Photos 2, 3 et 4 de la BAnQ. Texte et recherches de Pierre Morin.