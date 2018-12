PENTE ABRUPTE DE L'ANCIEN PONT DANS L'EST

Les plus de 50 ans se souviennent de la pente abrupte que devaient affronter les conducteurs qui voulaient utiliser le pont de fer à cette époque. Sur la première photo, que j'ai choisie pour donner une idée de la situation, on aperçoit un camion de livraison Molson qui achève de monter la côte accédant au pont au cour de l'été 1964. C'était parfois beaucoup moins facile en hiver, surtout lorsqu'un camion lourdement chargé devait s'arrêter en plein milieu de cette côte quand le trafic était bloqué. Ça devait être terrifiant pour les conducteurs de gros véhicules à transmission manuelle, comme c'était alors souvent le cas. Au cours de l'hiver 1964, en plein vendredi soir, où cette artère était habituellement très achalandée, un camion lourdement chargé de gros billots arrivait au sommet de cette pente maléfique, lorsque la transmission a lâché! Les freins n'y purent rien, il ne restait plus que le contrôle du volant. C'était un camion des Industries Rancourt appartenant à M. Fernand Rancourt, tel qu'il me l'a raconté lui-même. Le conducteur Jean-Marie Therrien a réussi miraculeusement à reculer jusqu'à l'édifice face au pont et s'est arrêté à quelques pouces de la façade de la Banque Canadienne Nationale, tel qu'on le voit aux photos 2 et 3. Incroyable qu'aucun dommage n'ait été causé. Le chauffeur en fut quitte pour une bonne frousse, mais l'histoire de son exploit s'est propagé partout en ville. Ça aurait mérité une médaille.

Examinez la 1re photo. En arrière-plan, l'édifice Smith, magasin de vêtements pour dames. Et à gauche de la montée, un véhicule wagonette VW 1960 de Catellier Radio & Télévision. Un décor qui nous était familier il y a plus de 50 ans. Wow, quel souvenir. Photo 2 et 3 de Wilfrid Beaudoin. Fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.