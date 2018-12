LE MOULIN BROCHU AU CENTRE-VILLE

Vous serez étonné d'apprendre que la 1re photo, qui semble nous montrer un très ancien édifice, a été prise vers 1954, peu de temps avant qu'il ne soit démoli. En effet, cet ancien moulin était encore en fonction dans les années '50 et ce, en plein centre-ville. Voyez, en arrière-plan, le clocher de l'église l'Assomption qui fut érigée en 1951-52. Il s'agit du moulin Brochu, qui fut construit en 1862 par Maxime Brochu. C'était à la fois un moulin à carder, à scie et à farine. Il fut exploité par trois générations de Brochu, Maxime, Alphonse et Paul-Émile en dernier. Pourquoi avoir démoli un si bel édifice patrimonial?

À l'origine, ce moulin fut érigé à cet endroit en raison du cours d'eau qui y passe, le ruisseau d'Ardoise dont on se servait pour actionner la roue à aubes faisant fonctionner les machines à ses débuts, l'électricité l'ayant remplacé au fil des décennies. La 2e photo illustre le développement de cette partie de la ville vers 1953, avant la construction du viaduc. On voit le moulin Brochu en bas, à l'extrême droite de la photo. J'ai agrandi cette partie de la photo pour mieux voir le moulin (photo 3). Il vivait ses derniers moments. Jusqu'en 1955, les déclivités importantes de chaque côté du ruisseau avaient pour conséquence de scinder en deux le boulevard Lacroix qui devenait une artère majeure de la ville. On a décidé d'ériger un viaduc (photo 4) à cet endroit (en 1955), qui a causé la perte du moulin Brochu, qui a dû être démoli. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir. Une chance qu'il nous reste au moins des photos. Ah le progrès, avec ses bons et ses mauvais côtés.

Photo 1, 2 et 3 du fonds Claude Loubier. Photo 4 de ville Saint-Georges. Texte et recherches de Pierre Morin.