DIsTINGUER L’ALLERGIE

DE L’INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

Les allergies et les intolérances alimentaires influencent les choix alimentaires des personnes qui en souffrent. Ces choix sont faits dans le but d’éviter les effets secondaires ressentis. Par contre, les symptômes ainsi que leur gravité ne sont pas les mêmes pour une allergie alimentaire que pour une intolérance alimentaire. Savez-vous bien distinguer les deux? Faut-il à tout prix éviter l’aliment responsable des effets dans les deux cas?

Qu’est-ce qu’une allergie alimentaire?

Une allergie alimentaire est une réaction anormale du corps impliquant le système immunitaire qui survient lorsqu’on mange un aliment précis. Elle se produit généralement dans les minutes qui suivent la consommation de l’aliment en question. Le corps réagit alors en libérant des anticorps IgE, responsables des symptômes allant de la rougeur et picotement de la peau à la difficulté à respirer. Dans des cas extrêmes, une réaction allergique peut même mener au décès. Les raisons qui expliquent pourquoi une personne développe une allergie sont encore difficiles à identifier. La génétique ainsi que l’environnement sont les principaux suspects. Certaines allergies présentes chez l’enfant peuvent se résoudre d’elles-mêmes avec le temps, alors que d’autres peuvent persister.

Le traitement principal d’une allergie alimentaire est d’éviter tout produit pouvant contenir des traces de l’aliment provoquant l’allergie. Ainsi une lecture attentive de la liste des ingrédients ainsi qu’une bonne hygiène pour éviter tout risque de contamination sont suggérées.

Qu’est-ce qu’une intolérance alimentaire?

Une intolérance, contrairement à l’allergie, n’implique pas le système immunitaire. C’est plutôt une incapacité du corps à bien assimiler un aliment normalement bien toléré chez les autres personnes. Les symptômes ressentis sont plus souvent digestifs, comme les ballonnements, les gaz et la diarrhée. Heureusement, les intolérances alimentaires ne mettent pas la vie en danger. Ainsi, une personne intolérante au lactose ne risque pas sa vie en buvant du lait. Ce qui crée son intolérance est une diminution de la production de lactase, enzyme nécessaire au processus de digestion du lactose. Lorsque cette même personne prend une grande quantité de lactose, par exemple en buvant 2 tasses (500 ml) de lait, son corps n’arrive pas à produire assez de lactase pour digérer tout ce lactose. Ce dernier se rend donc intact dans le côlon créant ainsi les inconforts tels que les gaz et la diarrhée.

Le traitement principal d’une intolérance est différent d’une allergie. Il n’est pas nécessaire d’éviter à tout prix l’aliment responsable des réactions. La majorité des gens réussissent à bien tolérer de petites quantités de l’aliment. Il suffit donc d’y aller à petites doses, sans exagération.

Dans le cas d’une allergie ou d’une intolérance alimentaire, il peut être pertinent de rencontrer une nutritionniste pour s’assurer d’avoir une alimentation équilibrée. Pour une personne souffrant d’allergie, il est important qu’elle connaisse bien tous les aliments dans lesquels elle peut retrouver des traces de l’allergène en question. De plus, il est important que cette personne réussisse à combler tous ses besoins malgré le retrait de certains aliments de son alimentation.

En ce qui concerne l’intolérance, la rencontre avec une nutritionniste pourrait permettre d’éviter de retirer complètement des aliments de son assiette et de déterminer en quelle quantité l’aliment est bien toléré.

Si vous désirez en apprendre plus sur le sujet des allergies et des intolérances, j’offre un atelier-conférence « Sans gluten et sans allergènes », le mercredi 30 janvier, au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin. Vous en apprendrez donc plus sur les 10 principaux allergènes alimentaires et comment cuisiner des recettes savoureuses qui n’en contiennent pas. Pour en savoir plus, visitez le www.pavillon.coeur.ca.

