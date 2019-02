Du 11 au 17 mars en Beauce, nos restos célèbrent l'érable !

C’est quoi l’Érable Week? C’est une semaine gourmande mettant en vedette l’Érable, en Beauce, du 11 au 17 mars! Nos chefs beaucerons ont accepté de relevé le défi de Destination Beauce et vous présenteront un menu spécial à l’érable, au coût de 15$ + taxes et moins, pendant toute une semaine! Allez goûter ces plats, entre famille, collègues ou amis et rendez-vous au wwww.destinationbeauce.com pour voter pour votre menu préféré et courir la chance de remporter de grands prix sucrés ! Parmi les clients ayant voté, nous procéderons au tirage de :

Une visite de la cabane à sucre mobile des Sucreries de Chloé à l’événement de votre choix (anniversaire, party piscine cet été, etc.!) Une passe familiale (2 adultes, 2 enfants) à la 30e édition Festival Beauceron de l’Érable le 6-7 avril prochain Un repas pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) à la Cabane à Pierre Un repas pour 4 personnes chez Passions Gourmandes !

12 restaurants à visiter

Pendant cette semaine, encouragez l’initiative de nos restaurateurs et gâtez-vous en oubliant votre lunch, à répétition 😉 ! Nous ne ferons pas languir plus longtemps, voici les endroits où vous pourrez vous régaler du 11 au 17 mars :

Le Café Royal, Saint-Georges

Chez Gérard, Saint-Georges

La Poutine d’Or (les deux succursales), Saint-Georges

Le Point-Virgule, Saint-Georges

Le Restaurant St-Vincent, Vallée-Jonction

Les Pères Natures de Saint-Georges et Sainte-Marie

Le Pub Rock Café, Saint-Georges

Le Restaurant G2, Sainte-Marie

Le Resto L’infusion – Café bistro, Sainte-Marie

Le Shaker cuisine et mixologie, Saint-Georges

Plusieurs restaurateurs ont déjà choisi leur menu et tous les appétits et tous les goûts seront comblés!

8 ambassadeurs

8 ambassadeurs de l’Érable Week ont accepté de se prêter au jeu et d’aller faire une visite dans l’un de nos restaurants participants à ce concours culinaire 😊 il s’agit en fait de : Monsieur Maxime Bernier, Monsieur Luc Provençal, Monsieur Samuel Poulin, Marto Napoli, Marie-Pierre Simard, Nancy Labbé, Alexandre Lehoux et Nicolas Cloutier.

On compte sur vous pour partager la bonne nouvelle et participer en grand nombre! Toutes les excuses sont bonnes pour manger une bonne bouffe, bien entouré! 😊 Soyez à l’affût de notre page Facebook et de notre site web pour découvrir les plats savoureux qui vous seront présentés pour l’Érable Week!