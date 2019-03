Peu importe que vous déménagiez de l’autre côté de la rue ou à l’autre bout du pays, déménager dans une nouvelle maison occasionne du stress. Voici cinq choses à faire avant de déménager pour réduire votre stress :

1. Calculez les coûts La première chose à faire est d’établir un budget de déménagement précis. Notez tous les coûts que vous devrez engager, incluant des dépenses aussi évidentes que les frais des déménageurs ou de la location d’un camion (si vous le faites vous-même) et d’autres moins évidentes, comme les frais d’une chambre d’hôtel ou de la location d’une maison si la vôtre n’est pas encore prête, les repas au restaurant le temps que votre cuisine soit fonctionnelle et le coût d’entreposage d’une partie ou de la totalité de vos biens et de l’assurance pour les protéger. N’oubliez pas non plus le coût des boîtes et des autres fournitures d’emballage.

2. Choisissez un déménageur Voilà qui peut être compliqué. Vous pouvez d’abord demander à des amis avec qui ils ont fait affaire lorsqu’ils ont déménagé et consulter les commentaires en ligne –ils ne sont pas toujours fiables, mais ils peuvent aider. De plus, le gouvernement du Canada offre un excellent aide-mémoire pour aider les consommateurs* à trouver un bon déménageur.

Une fois que vous en aurez sélectionné quelques-uns, appelez chaque déménageur pour obtenir un devis et posez les questions suivantes : Est-ce que vous faites affaire avec des sous-traitants? Comment suis-je protégé si certains de mes biens sont endommagés ou perdus? Comment fonctionne votre processus de réclamation? Garantissez-vous la date de livraison?

En plus des déménageurs « traditionnels », envisagez d’autres options, comme la location d’un camion et les unités d’entreposage mobiles. Évaluez les coûts, la fiabilité et le « degré de stress » pour chaque option.

3. Faites du ménage dans vos affaires Un déménagement est le moment idéal pour vous débarrasser des choses que vous avez accumulées au fil du temps, mais que vous n’utilisez jamais. En faisant vos boîtes, demandez-vous pour chaque article s’il faut le garder ou le jeter.

4. Protégez vos affaires Durant un déménagement, des choses peuvent se briser ou se perdre et il faut donc s’assurer d’être indemnisé si cela devait se produire. Les entreprises de déménagement offrent une protection de base, mais ce n’est pas une assurance et la couverture est habituellement d’environ 1,30 $/kg par article. Vous pouvez toutefois souscrire une assurance supplémentaire, moyennant des frais, et vous devriez également envisager de faire affaire avec un courtier d’assurance –mais avant tout, demandez à votre représentant si votre police actuelle comprend une assurance pour les biens transportés. Et pour plus de sécurité encore, déménagez vous-même les petits articles de valeur, comme les bijoux.

5. Reposez-vous en prévision du jour J Même si vous avez bien planifié, vous vivrez du stress le jour du déménagement, aussi prévoyez des pauses durant la journée pour refaire le plein d’énergie.

* https://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/ca02967.html