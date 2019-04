Comment la kinésithérapie peut-ELLE vous aider à diminuer vos douleurs chroniques?

Vivre avec une douleur chronique, c’est perturbant, tant sur le plan physique que psychologique. Par consensus, les professionnels de la santé considèrent qu’une douleur est chronique quand une personne souffre entre 3 et 6 mois, ou au-delà de la durée habituelle de rétablissement d’une blessure.

Il est important de bien connaître et comprendre sa douleur pour mieux la gérer au quotidien. Pour le traitement des douleurs chroniques, une approche interdisciplinaire est recommandée. Parmi les disciplines qui vous aideront à diminuer vos douleurs, je vous propose aujourd’hui la kinésithérapie.

En tant que kinésiologue-kinésithérapeute, je suis une spécialiste de l’activité physique et du traitement thérapeutique. Je suis donc en mesure de vous aider à réduire vos tensions musculaires et de vous encadrer dans votre processus d’amélioration de votre condition physique.

Qu’est-ce que la kinésithérapie?

Vous savez certainement que les problèmes musculosquelettiques entraînent une perturbation du mouvement, ce qui contribue à l’émergence à plus ou moins long terme de douleurs chroniques. La kinésithérapie est basée sur un principe de rééquilibre musculaire avec la participation active de la personne à son traitement.

À l’aide de trois ingrédients indispensables qui sont détendre, assouplir et renforcer, la kinésithérapie vise à redonner de la fluidité aux mouvements et à améliorer la posture.

Parmi les techniques utilisées lors d’un traitement, il y a la mobilisation tissulaire, les tractions douces, les mobilisations actives et passives douces et les techniques de relâchement musculaire spécifiques (contracté-relâché, levées de tension, étirements dirigés). En tout temps, les techniques sont appliquées dans le respect du principe de non-douleur.

À la fin de votre traitement, je ne vous laisse pas partir sans une prescription d’exercices thérapeutiques personnalisés. Cela permet le prolongement des effets bénéfiques du traitement. Je vous enseigne la meilleure façon de récupérer plus rapidement et, si nécessaire, je vous suggère de modifier certaines activités.

Pour en savoir plus sur le kinésiologue-kinésithérapeute

Tel que mentionné ci-haut, je suis kinésiologue-kinésithérapeute. Je suis membre de l’Association des kinésiologues, kinésithérapeutes, orthothérapeutes et massothérapeutes du Québec (AKKOMQ). Ma formation universitaire (baccalauréat en kinésiologie ainsi qu’un diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en exercices thérapeutiques) fait en sorte que je maîtrise très bien l’anatomie, la biomécanique humaine ainsi que la prescription d’exercices personnalisés. Soyez rassurés, je sais exactement quels muscles je dois cibler! Vous êtes entre de bonnes mains!

Exemples de douleurs et d’atteintes traitées par la kinésithérapie

Plusieurs personnes me demandent si la kinésithérapie peut les aider à améliorer leur condition physique et à réduire leurs douleurs chroniques. Ma réponse est oui! J’ai donc dressé une liste non exhaustive des douleurs et atteintes que j’ai traitées depuis ma diplomation :

Raideurs musculaires ou articulaires;

Douleurs tendineuses;

Hypomobilités articulaires secondaires à une blessure;

Maux de tête chroniques, céphalées de tension;

Lombalgies, dorsalgies, cervicalgies;

Sciatalgies;

Cervico-brachialgies;

Déficits posturaux et douleurs associées.

Des cours pour réduire les douleurs musculaires

Au-delà de la kinésithérapie, Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin offre plusieurs cours d’activité physique pour atténuer les douleurs chroniques.

Le cours Stretching comprend des exercices pour assouplir et tonifier l’ensemble du corps. Les étirements permettent de réduire les tensions et redonnent l’élasticité aux muscles. Les divers exercices proposés permettent également de leur fournir l’oxygénation essentielle pour les garder en santé. En tant que kinésiologue-kinésithérapeute, j’offrirai ce cours au printemps.

Le Hatha yoga doux est inspiré du yoga thérapeutique. Il libère les tensions et active la pharmacie du corps. Il convient aux personnes anxieuses et en douleur chronique. Celui-ci est offert par une enseignante accréditée, ma collègue Hélène Gingras.

