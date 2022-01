Retour à la réalité difficile pour le Tricolore

Après quatre matchs consécutifs sans défaite en temps règlementaire, on pouvait décrire la dernière semaine du Canadien par un verdict neutre, ce qui est le meilleur bilan de l’équipe cette saison. Ce lundi soir, la troupe de Dominique Ducharme jouait son dixième et dernier match à l’étranger, avant un retour à Montréal.

C’était au Minnesota que le CH terminait son long voyage en bas de la frontière. Le Wild et sa jeune vedette Kirill Kaprizov n’auront fait qu’une bouchée du Tricolore pour son premier match de la semaine.

Pourtant, Mike Hoffman a marqué le premier but de la rencontre, ce qui représentait pour lui un troisième point en autant de match. Le centre Rem Pitlick a également marqué contre son ancienne équipe, ce qui lui offre son troisième point avec le CH en six rencontres.

Dans le coin vert, des anciens du Canadien ont contribué à cette victoire écrasante de 8 à 2. Jon Merrill a obtenu une passe et Jordie Benn a marqué en fin de match. Pour le reste, les vedettes en Iowa, Jared Spurgeon, Kirill Kaprizov et Mats Zuccarello, se sont chargés de la fête, en compagnie de certains autres.

Une statistique importante à retenir de cette rencontre, c’est que la défensive montréalaise a accordé un total de 189 tirs à l’adversaire pour les quatre derniers matchs. On parle d’une moyenne d’environ 47 tirs. Même si les trois duels précédents se sont bien déroulés, offrir autant de chance à l’autre équipe ne peut offrir de bons résultats.

En effet, Samuel Montembault a fait face deux soirs consécutifs à plus de 50 lancers au but. Primeau s’est chargé de deux autres aux menaces hors de ses compétences. Vu le manque d’expérience et de calibre, il est normal de voir des gardiens cédés. Carey Price n’étant pas là, ces jeunes cerbères n’ont pas ce qu’il faut pour encaisser de telles menaces.

Pour poursuivre chez les gardiens, c’est Micheal McNiven, qui a terminé la rencontre contre Kaprizov et sa bande. C’est avec fierté qu’il jouait son premier match de la LNH, mais le pauvre a été jeté dans la gueule du loup, accordant trois filets sur sept tirs.

Avec le retour de plusieurs vétérans du protocole de la COVID-19, en plus de l’embauche de Kent Hughes à titre de DG de l’organisation, les soirées positifs se sont additionnés quelques temps. Or, c’est un retour à la réalité frappant pour Montréal, dans cette défaite écrasante en Iowa.

Ce seront les Ducks d’Anaheim, les prochains adversaires de Nick Suzuki et sa bande. C’est ce jeudi 27 janvier que le Centre Bell organisera son premier match de hockey depuis le 16 décembre dernier.