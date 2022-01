Un gros combat au retour à la maison

Après dix matchs et plus d'un mois à jouer du hockey aux États-Unis, la troupe de Dominique Ducharme rentrait enfin au bercail, ce jeudi soir. C'était devant des estrades vides que le Tricolore tentait de mettre fin à une séquence de trois victoires consécutives.

L'affaire n'était pas idéale, alors que les Ducks d'Anaheim ont pris les devants 3-0 dès la première période. Cependant, Artturi Lehkonen et Jake Evans se sont chargés de ramener le bleu-blanc-rouge dans la partie. Ils ont fixé l'écart à 5-2 en deuxième période.

Au troisième tiers, Jake Evans a même marqué son deuxième filet de la rencontre, en plus de voir Laurent Dauphin profiter d'un tir de pénalité pour offrir de l'espoir au Canadien. Malheureusement, il était trop tard et la marque se sera conclue 5-4.

Il y a malgré tout bien du positif à retenir venant de Tyler Toffoli et sa bande. Ils se sont très bien battu, en plus d'avoir mené la formation au chapitre des tirs au but avec 40 menaces.

Un autre fait intéressant, c'est que la défensive montréalaise a restreint les Ducks à 24 tirs, alors que l'adversaire du Canadien a réussi plus de 40 lancers au cours des quatre matchs précédents.

Au point de vue des statistiques offensives, les mêmes joueurs ont tendances à en offrir beaucoup à l'équipe. Rem Pitlick est d'ailleurs auteur de trois points en deux joutes. Pour Tyler Toffoli, on parle d'une production de sept points en six matchs.

L'attaquant Mike Hoffman peut également se dire satisfait de son jeu, lui qui a obtenu un point à chacun de ses quatre derniers matchs en uniforme. Même Artturi Lehkonen tire son épingle du jeu, avec trois points en quatre rencontres.

Même si l'équipe perd, elle se bat jusqu'à la fin et certains joueurs s'avèrent constants dans leurs prouesses offensives. C'est une bonne chose pour Pitlick et Lehkonen, notamment, puisqu'ils sont exactement le genre de joueur à viser sur le marché des transactions. Des performances du genre pourrait bien sourire à Kent Hughes et son organisation.

Le prochain match du Canadien est prévu ce samedi contre les Oilers d'Edmonton. La formation albertaine connait beaucoup de difficultés, ces derniers temps, ce serait donc une belle occasion pour l'équipe de la Belle Province de remporter ce dernier match de la semaine.