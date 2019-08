Augmentation de nouveaux étudiants au Cégep Beauce-Appalaches- Campus Lac-Mégantic

Le 16 août dernier, le Cégep Beauce-Appalaches accueillait les étudiants pour la rentrée 2019. Au total, ce sont 1 646 étudiants et étudiantes qui fréquenteront l’un des trois établissements du Cégep Beauce-Appalaches (Saint‑Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic). Bien que la clientèle étudiante reste stable par rapport à l’année dernière, le Cégep note une augmentation de près de 10 % de nouveaux étudiants.

L’institution collégiale a également accueilli 26 nouveaux étudiants internationaux. Même si la plupart des étudiants sont originaires de l’Île de la Réunion et de la France, cette année, certains proviennent de l’Afrique (Cameroun et Bénin) et de l’Amérique du Sud (Pérou). Les étudiants internationaux étudient principalement dans les programmes techniques de Soins infirmiers, Comptabilité et gestion, Éducation à l’enfance, et Éducation spécialisée. « L’engouement pour notre établissement est en partie dû à la mise en place d’une structure qui favorise le recrutement international. Au cours de la dernière année, plusieurs actions ont été réalisées afin d’intensifier notre présence à l’étranger », indique M. Pierre Leblanc, directeur général du Cégep Beauce-Appalaches.

Campus de Lac-Mégantic

Le campus de Lac-Mégantic accueille 93 étudiants en ses murs, dont 55 nouveaux étudiants. Les programmes de Sciences humaines et Soins infirmiers sont les plus populaires. Il s’agit de la deuxième année où tous les programmes sont offerts.

Des discussions sont en cours pour l’ajout d’un nouveau programme d’études.

« Nous sommes présentement en pourparlers pour l’implantation du programme de Soins préhospitaliers d’urgence. Ce nouveau programme technique répondra très certainement aux besoins de la région », mentionne Mme Lison Chabot, directrice des études du Cégep.

Cet automne, plusieurs activités sont prévues à l’horaire dont la randonnée annuelle au mont Saddleback Mountain. Les étudiants seront également invités à participer au demi-marathon de Lac-Mégantic. La cérémonie de remise des diplômes est, quant à elle, prévue le 26 octobre.