Le Cégep Beauce-Appalaches prend des mesures pour accueillir les étudiants à l’automne

Dans le contexte actuel de distanciation physique, qui est en constant changement, le Cégep Beauce-Appalaches se prépare à une rentrée d’automne 2020 pour accueillir les étudiants le mieux possible avec une présence physique combinée à de l’enseignement à distance dans les campus de Saint-Georges et Sainte-Marie. Seul le campus de Lac-Mégantic, en raison de sa taille et de la disposition des lieux, pourra offrir tous les cours en présentiel.

Avec les consignes gouvernementales actuelles qui sont susceptibles d’évoluer, tous les efforts sont faits pour maximiser l’enseignement en présentiel sur les campus de Saint-Georges et Sainte‑Marie. Il est probable qu’une partie de la formation générale soit offerte à distance alors que tous les cours techniques et les cours en laboratoire se donneraient sur place.

« Nous avons porté une attention particulière à certains cours de la formation générale, particulièrement ceux en début de parcours, pour favoriser le plus possible la présence des étudiants dans les classes. Le scénario idéal serait effectivement un retour à la normale, ce qui favoriserait l’accueil des nouveaux étudiants qui proviennent du secondaire », a admis le directeur général du Cégep Beauce-Appalaches, Pierre Leblanc.

La directrice des études, Lison Chabot, a expliqué que la communauté étudiante sur les trois campus a vécu toute une gamme d’émotions dans les derniers mois.

« Notre équipe enseignante a dû s’adapter et faire preuve de créativité pour continuer de transmettre le savoir et faire en sorte que la session se termine sur une note positive. Tous ont donc vécu l’expérience de l’enseignement à distance qui leur a été imposé depuis le mois d’avril en raison de la pandémie. En dépit du fait que ce contexte ait fait ressortir la résilience et la détermination des étudiants et enseignants, rien ne peut remplacer le contact humain entre camarades de classe et l’accès direct avec le personnel enseignant. C’est pourquoi toutes les mesures sont prises pour favoriser une intégration des plus harmonieuses pour nos étudiants à l’automne. »

Le Cégep Beauce-Appalaches suivra les recommandations en matière de santé publique afin que les trois campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic soient sécuritaires pour les étudiants, les enseignants et le personnel administratif.

Toutes les mesures seront prises avec comme objectif de favoriser l’intégration des nouveaux étudiants, la réussite et la persévérance des élèves. « Évidemment, il faut prendre en considération le contexte changeant actuel. De fait, nous travaillons très fort pour être prêts à toute éventualité avec l’objectif principal de favoriser l’épanouissement et la réussite académique de nos étudiantes et étudiants. Je tiens à rassurer les élèves et les parents que nous consacrons tous les efforts pour que l’expérience collégiale soit positive pour toutes et tous », a ajouté M. Leblanc.

Retour des classes en août

La semaine d’accueil des nouveaux étudiants débutera le 24 août alors que le début des cours débutera dans la semaine du 31 août pour tous les étudiants.

Pour l’accueil des nouveaux étudiants, l’équipe de la Direction des études et de la vie étudiante sera disponible pour répondre à toutes les questions qui toucheraient notamment au type d’enseignement, au calendrier scolaire et aux services disponibles pour les étudiants. Une foire aux questions, accessible sur cegepba.qc.ca, donnera aussi plus de détails sur la session d’automne.