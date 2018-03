Courrez la chance de gagner votre escapade Beauceronne !

Destination Beauce est l’organisme ayant le mandat de la promotion touristique pour la région de la Beauce et c’est pour cette raison que l’équipe crée des occasions ou saisi des opportunités lorsqu’il est question de faire découvrir la région. C’est de cette façon que Destination Beauce est devenu un partenaire majeur avec Ville StGeorges de la Francofête – événement où plusieurs activités seront organisées par le Réseau Québec-France réparties sur l’ensemble du territoire québécois afin de célébrer l’amour de la langue française.

La « ludictée » des Tourismots - le 25 mars à Saint-Georges

Cette année, le maire de Saint-Georges invite tout le monde à participer à l’activité Tourismots, présentée dans le cadre de la Francofête. Le 25 mars prochain, la Beauce sera à l’honneur dans cette « ludictée » qui se fera sous le thème du tourisme. Le but est de mettre en valeur à la fois la langue française et les attraits touristiques de la région. Monsieur le maire, Claude Morin, sera le lecteur officiel pour cette activité et nous fera sillonner la région au fil des mots! Une occasion en or d’en apprendre davantage sur notre belle Beauce et ce qu’elle a à offrir.

Cet événement d’envergure international aura lieu à Saint-Georges le dimanche 25 mars 2018 dès 13h30 à la salle Denise-Rodrigue, au 4e niveau du centre culturel Marie-Fitzbach. Simultanément, c’est plus d’une douzaine de villes québécoises qui participeront à cette « ludictée » alors soyons fiers de notre région et participons en grand nombre!

Le Mini-jeu linguistique des Tourismots – un défi individuel à relever d’ici le 25 mars

De plus, il est également possible de participer de façon individuelle en tout temps d'ici le 25 mars en choisissant l'option Mini-jeu linguistique dans la section Francofête - Tourismots du site www.quebecfrance.org.

Un séjour en Beauce à gagner!

Ce n’est pas tout; le grand prix de la « ludictée » est en fait une escapade Beauceronne d’une valeur de plus de 1 000 $ pour deux personnes, offerte par Destination Beauce!

Ne manquez surtout pas votre chance de partir à l’aventure!

