Saint-Georges, les étudiants sont invités pour une journée spéciale de recrutement

Pour cette année 2018, les étudiants qui souhaitent obtenir un emploi au Service des loisirs et de la Ville de Saint-Georges, sont invités à prendre part à une journée d’embauche qui se déroulera le 17 mars, entre 9 h et 14 h, au gymnase de la polyvalente de Saint-Georges.

Le service des loisirs et de la culture des ressources humaines a donné une conférence ce mardi (20 février). À cette occasion, Carole Paquet, directrice du service des loisirs et de la culture, et le maire, Claude Morin, ont présenté une nouvelle formule pour le recrutement des jeunes pour cet été.

Cette année, l’accent est mis sur « l’instantané ». Ainsi, le processus se déroulera sur un parcours de 5 stations.

Après la bienvenue, ils recevront une feuille avec les postes disponibles et leurs informations (horaires de travail, conditions, exigences, etc.). Une fois ces étapes terminées, il sera possible de se faire connaître par une entrevue individuelle d’une durée de 15 minutes. Par la suite, pour les jeunes désirant exercer des emplois comme animateur de camp de jour ou encore accompagnateur, il leur faudra démonter leur créativité.

Enfin, une fois ces étapes terminées, à la station « remplis tes formulaires » il faudra remplir quelques papiers administratifs (nom, adresse, courriel, etc.), fournir 2 pièces d’identité avec photos. Une vérification de l’antécédent judiciaire sera également faite.

Les jeunes n’auront pas à attendre très longtemps. En effet, 72 heures après, ils recevront une réponse quant à savoir s’ils ont été retenus ou pas pour l’emploi postulé.

Vous avez 17 ans au 30 septembre 2018 et êtes étudiant à temps plein ? Vous souhaitez travailler avec une équipe dynamique au service des loisirs de la ville de Saint-Georges comme sauveteur, moniteur aquatique, surveillant de plateaux sportifs ? Plus de 160 emplois sont disponibles.

Des informations additionnelles sont possibles au 418 228-8155.