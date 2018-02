Activités à ne pas manquer en Beauce lors du samedi 24 février

EnBeauce.com vous présente son choix de sorties et d'activités pour demain, samedi le 24 février, à Saint-Georges et dans les environs.

Toutes les fins de semaine, consultez notre sélection d’événements à ne pas manquer dans la région.

• Dans le cadre de la 11e édition de l’Hiver en fête, c’est la Compétition parc à neige pour les intermédiaires et experts au centre de ski de Saint-Georges de 13 à 16 h. Les inscriptions se feront la journée même à partir de 12 h.

• La Fête des neiges – sculpture des neiges, qui a commencé le 1er février se terminera le 31 mars à Saint-Benoit-Labre. Les citoyens sont invités à construire des sculptures de neige devant leur maison en ajoutant des accessoires de décorations, couleurs alimentaires, etc.

• Le Tournoi de hockey midget – Bolduc a commencé mercredi et se terminera dimanche (25 février) à Sainte-Marie. Pour la journée de vendredi, l’horaire est de 8 h à 22 h 00 et c’est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Pour les enfants de 12 à 17 ans, le prix est de 2 $, pour les adultes il en coûtera 5 $ et pour le passeport, il est à 15 $.

• De 13 h 30 à 16 h, l’artiste Emmanuelle Breton va rencontrer les visiteurs pour échanger et connaître les motivations et les techniques à produire l’exposition S’amarrer de conscience, qui se tient à la Galerie d’art de Sainte-Marie jusqu’au 18 mars.

• Se tiendra dès 10 h à Saint-Joseph l’évènement sportif Objectif 10 au parc municipal. Le chiffre « 10 » représente le nombre de kilomètres que doivent parcourir les participants lors d’une course à pied de 3 km, de raquettes de 3 km et de 4 km ski de fond.

• Le fils du regretté Patrick Bourgeois, Ludovick, gagnant de La Voix 5, sera en spectacle samedi à 20 h à la salle Méchatigan. Le coût d’un billet est de 40 $. Il chantera ses classiques préférés d’ici et d’ailleurs.

• Plusieurs séances de patinage libre sont offertes au Centre sportif Lacroix-Dutil à 10 h et à 19 h.

• Question de conserver la forme, c’est « Cardio-folie du samedi » de 9 h 30 à 10 h 30 au Centre Caztel en collaboration avec Oxygène Santé Forme.

• « Samedi d’être un artiste » se tiendra à la bibliothèque de Sainte-Marie et proposera des ateliers d’exploration et de découvertes artistiques pour les petits de 3 à 6 ans à 14 h. Cinéma d’animation, arts plastiques, musique et art dramatique seront au menu de la journée.

• C’est samedi que débutera la série trois de cinq entre les Beaucerons de Sainte-Marie et le Cleri Sport de Saint-Georges. La première partie sera disputée au domicile des Beaucerons à 21 h 30.

N'hésitez pas à nous faire part d'activités qui ne feraient pas partie de la liste ci-haut en écrivant un commentaire sous cet article, ou encore en commentant sur notre page Facebook.