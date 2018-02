Activités à ne pas manquer en Beauce lors du dimanche 25 février

EnBeauce.com vous présente son choix de sorties et activités de dimanche 25 février , à Saint-Georges et dans les environs.

Toutes les fins de semaine, consultez notre sélection d’évènements à ne pas manquer dans la région.

• La Fête des neiges – sculpture des neiges, qui a commencé le 1er février se terminera le 31 mars à Saint-Benoit-Labre. Les citoyens sont invités à construire des sculptures de neige devant leur maison en ajoutant des accessoires de décorations, couleurs alimentaires, etc.

• Le Tournoi de hockey midget – Bolduc a commencé mercredi et se terminera dimanche (25 février) à Sainte-Marie. Pour la journée de vendredi, l’horaire est de 8 h 30 à 17 h 10 et c’est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Pour les enfants de 12 à 17 ans, le prix est de 2 $, pour les adultes il en coûtera 5 $ et pour le passeport, il est à 15 $.

• Journée de la famille à Saint-Prosper dès 13 h au Parc de la famille. Jeux gonflables, euro bungy, zumba familial, glissades, tire sur neige, ski de fond, raquettes, tours de motoneige et maquillage pour enfants sont au menu.

• C’est le patinage libre au Centre Caztel de Sainte-Marie, et ce, de 14 h 14 à 15 h 05.

• De 13 h à 14 h 30 au Centre Caztel, c’est « Place à fun » où les familles peuvent se rendre pour jouer librement avec ballons, buts, tapis, balles, cordes… tout est en place pour permettre aux petits et grands de bouger. Les enfants doivent être accompagnés au minimum d’un adulte.

• Le Cleri Sport de Saint-Georges et les Beucerons de Sainte-Marie s’affronteront dimanche soir, à Saint-Georges, sur la glace MANAC à 19 h pour le deuxième affrontement de cette série trois de cinq.

N'hésitez pas à nous faire part d'activités qui ne feraient pas partie de la liste ci-haut en écrivant un commentaire sous cet article, ou encore en commentant sur notre page Facebook.