Gene Simmons donnera un concert exceptionnel à Saint-Jospeh-de-Beauce

Événement pour tous les amateurs de Rock ! La légende Gene Simmons – membre fondateur du groupe Kiss – proposera un spectacle le 25 août prochain en Beauce, dans le cadre de la Compétition de tir et d’accélération de camion.

À lire également :

La nouvelle vient de tomber ce samedi 10 (mars). Gene Simmons, en personne, a annoncé sa venue à Saint-Joseph de Beauce, dans un court tweet accompagné de l’affiche promotionnelle du spectacle.

Ainsi, pour sa 15e édition, l’événement, qui jouit d’une excellente réputation, sera plus que jamais marqué Rock, avec une ambiance relevée et festive, puisque l’un des groupes country phare de la scène canadienne, le James Barker Band, assurera la première partie de Gene Simmons.

Interrogé par téléphone, Benoit gagné, organisateur de l’événement, se dit « extrêmement fier d’accueillir une telle légende. Ça prouve que nous faisons du bon travail. Gene Simmons, dans le cadre de sa tournée mondiale, ne fera que deux dates au Canada. L’une à Vancouver et l’autre à Saint-Joseph-de-Beauce. »

Ainsi, à venue exceptionnelle, public exceptionnel. Benoit espère que les amateurs de compétition de tir et d’accélération de camion, mais aussi de musique Rock, seront présents en nombre pour faire de cette sixième édition – concernant le volet musical –, une totale réussite.



« Nous pensons déjà à l’année prochaine. Notre objectif et, année après année, d’élever le niveau des invités. Nous travaillons dur et avec passion pour y parvenir. » a déclaré Benoit Gagné par téléphone.

Si vous souhaitez en savoir plus où vous procurer des billets pour cet événement, rendez-vous dès lundi 11(mars) à 9 heures sur le site accelerationcamionstjoseph.com.