La 21e édition du Polyshow connait ses grands gagnants

Le vendredi 23 mars, avait lieu à la salle Méchatigan, la 21e édition du Polyshow, spectacle de variétés annuel présenté par les élèves de la Polyvalente Benoît-Vachon (PBV).

À lire également :

Ce spectacle était également l’étape de la finale locale de Secondaire en Spectacle. Parmi les 7 numéros inscrits en compétition lors de cette finale locale, deux numéros ont été sélectionnés par un jury de trois personnes, selon des critères bien établis : l’originalité, le maintien sur scène et le talent.

Ainsi, ils représenteront la PBV lors de la finale régionale du 13 avril qui aura lieu à la Polyvalente St-Georges. Lors de cette soirée, huit écoles de Chaudière-Appalaches seront réunies pour déterminer les gagnants qui représenteront la région au niveau provincial.

Les deux numéros sélectionnés se nomment « Joie d’être gai » et « Kamikaze ».

En plus d’obtenir un laissez-passer pour la finale régionale, ces deux numéros ont reçu une bourse de 75 $ chacun.

Outre le jury, le public était également appelé à se prononcer pour déterminer son numéro préféré.

Derek Berthiaume a été choisie comme prix Coup de cœur pour son interprétation de « Kamikaze ». Ce numéro s’est mérité une bourse de 50 $.

Laura Morin de 2e secondaire était le 2e choix du public avec « When We Were Young » alors que l’équipe d’animation s’est classée 3e.