Du changement arriveront à la direction du Musée Marius-Barbeau

Le président du Musée Marius-Barbeau, Jean-Marc Labbé, a annoncé que Johanne Lessard qui occupait la direction générale de l’organisme depuis 27 ans, prenait sa retraite au début de l’été. Cette décision a été actée le 28 mars dernier, lors du conseil d’administration.

Impliquée dans le fonctionnement du Musée depuis les tout débuts, Johanne a su, avec l’aide d’employés dévoués et passionnés, positionner l’institution comme la plus grande infrastructure muséologique de la vallée de la Chaudière.

Fière de sa région, elle a démontré un grand leadership dans le développement des arts, de la culture, du patrimoine et du tourisme. Bien engagée dans son milieu, elle a siégé dans plusieurs conseils d’administration et comités des secteurs culturel et touristique dont la présidence de Tourisme Chaudière-Appalaches qu’elle assuma de 2007 à 2011.

Elle a d’ailleurs reçu en avril 2013, le prix Personnalité touristique de la Chaudière-Appalaches lors des Grands Prix du tourisme.

Pour la remplacer, le Musée s’apprête à lancer un appel de candidatures en vue de pourvoir le poste de direction générale. Afin d’effectuer une transition harmonieuse des opérations de l’institution, Johanne consacrera au cours des prochaines semaines la majorité de son temps à finaliser certains dossiers majeurs (dont des demandes de subventions, la reddition de comptes auprès du MCC et la préparation de l’assemblée annuelle) et à transmettre les informations nécessaires à la pérennité du fonctionnement du Musée.