Activités à ne pas manquer en Beauce du 18 au 20 avril 2018

EnBeauce.com vous présente aujourd'hui ses choix de sorties et d'activités pour vendredi, samedi et dimanche les 18, 19 et 20 mai 2018, à Saint-Georges et dans les environs.

Toutes les fins de semaine, consultez notre sélection d’événements à ne pas manquer dans la région.

Vendredi, le 18 mai 2018

Un bain libre spécial « congé scolaire» et du conditionnement physique aquatique auront lieu à la piscine intérieure de la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie. Pour obtenir de plus amples renseignements, il est possible de contacter l’équipe aquatique au 418-387-6817.

Le centre de congrès Le Georgesville, à Saint-Georges, sera l’hôte du 37e Championnat québécois de Scrabble duplicate de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophone, du 18 au 21 mai 2018.



L'activité biblio bout'chou spécial grands-parents aura lieu dès 9 h 30 au Centre culturel Marie-Fitzbach. L'activité sera gratuite pour les enfants de 2 à 4 ans accompagnés d’un adulte. Il est possible de téléphoner au 418-226-2271, poste 2275, pour obtenir plus d'informations à ce sujet.



Il y aura une soirée portes ouvertes à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, de 16 h à 23 h, ainsi qu'un Gala pour souligner la valorisation de l'implication des jeunes. Pour obtenir plus d'informations, il suffit de téléphoner au 418-227-6272.

À Saint-Georges, il sera possible de visiter le chalet Leucan, situé dans la cour de Meubles Léon, entre 17 h et 21 h. L'entrée est gratuite.



Au Bercail de Saint-Georges invite la population beauceronne à participer à la 10e édition de son souper-bénéfice au homard, dès 18 h, au Club de golf de Saint-Georges.



L'exposition « Paysages avec un côté humain » de Claude Gagné sera présentée à la Galerie d'art de Sainte-Marie, de 18 h à 21 h. L'entrée y est gratuite.

Un atelier de cirque gratuit sera offert par le cabaret de cirque Le Monastère, de 18 h 30 à 19 h 30, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. L'activité s'adresse à tous. Pour en savoir davantage, 418-228-8155, poste 2242.



Le mini Relais pour la vie de l'école primaire de la Haute-Beauce aura lieu de 18 h 30 à 23 h, à cet établissement scolaire.



19 h 30 à 21 h. L'activité s'adresse à tous et est gratuite. Pour obtenir plus d'informations, il suffit de communiquer avec le 418-228-8155, poste 2242.

Les Amants de la Scène présenteront, à l'Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches, à Saint-Georges, le spectacle d'Olivier Lessard, auteur-compositeur-interprète originaire de Saint-Georges. Le tout débutera dès 19 h 30.



La prochaine partie de baseball et en l'occurrence le match d’ouverture du Bar le Cinquante de Beauce-Centre aura lieu dès 20 h. Pour l’occasion, la formation beauceronne accueillera le Polycor de Charlesbourg.



Daniel Lavoie présentera son spectacle « Mes longs voyages » à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches, à Saint-Georges, dès 20 h.

Samedi, le 19 mai 2018

Le centre de congrès Le Georgesville, à Saint-Georges, sera l’hôte du 37e Championnat québécois de Scrabble duplicate de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophone, du 18 au 21 mai 2018.



Il y aura une journée d’aventure canot-kayak à Saint-Gédéon-de-Beauce.



Le Comité consultatif des loisirs de Saint-Simon-les-Mines invite la population à la première édition de son événement « Nettoyons Saint-Simon ». Ce dernier aura lieu de 8 h à 12 h.



La marche du 125e de Saint-Benoît-Labre aura lieu dès 9 h. Le départ se fera en autobus de l'église de la municipalité, pour ensuite se rendre jusque dans le rang Saint-Henri où un parcours d'environ six kilomètres permettra de profiter de plusieurs maisons centenaires et de parler des familles pionnières de la municipalité.



Avec le retour du beau temps, la Ville de Sainte-Marie offre aux citoyens la possibilité de participer à la vente de garage de la municipalité. Ce grand rendez-vous printanier se déroulera dans la cour arrière de l’école Maribel, de 9 h à 16 h.



Il y aura une séance de « Cardio-folie du samedi » qui se déroulera de 9 h 30 à 10 h 30, au Centre Caztel de Sainte-Marie. Pour obtenir de plus amples renseignements, il faut communiquer au 418-387-2301, poste 2237.



La marche « Plus forts que Monsanto » se déroulera à Saint-Georges, dès 11 h. Le départ se fera dans le stationnement en face du centre sportif Lacroix-Dutil.



À Saint-Georges, il sera possible de visiter le chalet Leucan , situé dans la cour de Meubles Léon, entre 12 h et 17 h. L'entrée est gratuite.



L'exposition « Paysages avec un côté humain » de Claude Gagné sera présentée à la Galerie d'art de Sainte-Marie, de 13 h à 17 h. L'entrée y est gratuite.



L'activité « Samedi d’être un artiste » aura lieu de 14 h à 15 h, à la bibliothèque Honorius-Provost de Sainte-Marie. Elle s'adresse aux petits de 3 à 6 ans.

Les Grandes crues présenteront leur spectacle d'humour « Su'l gros vin ! » à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches, à Saint-Georges, dès 20 h.

Le groupe vocal Les Troubadours présentera son spectacle « Pourquoi attendre ? » à la salle Méchatigan de la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie.

Dimanche, le 20 mai 2018

Le centre de congrès Le Georgesville, à Saint-Georges, sera l’hôte du 37e Championnat québécois de Scrabble duplicate de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophone, du 18 au 21 mai 2018.



Avec le retour du beau temps, la Ville de Sainte-Marie offre aux citoyens la possibilité de participer à la vente de garage de la municipalité. Ce grand rendez-vous printanier se déroulera dans la cour arrière de l’école Maribel, de 9 h à 16 h.



Il y aura un atelier de création de cerfs-volants, dès 9 h 30, à la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville. L'activité s'adresse aux enfants de 5 ans et plus. Il est possible de téléphoner au 418-774-9137, poste 2004, afin de s'y inscrire.



L’Ara-zone procédera à la présentation d’oiseaux exotiques au Centre Caztel de Sainte-Marie, de 11 h à 12 h 30.



À Saint-Georges, il sera possible de visiter le chalet Leucan , situé dans la cour de Meubles Léon, entre 12 h et 17 h. L'entrée est gratuite.



Une grande fête familiale gratuite sous le thème « La féérie de Noël au mois de mai » aura lieu de 13 h à 16 h, à l'île Pozer. En cas de pluie, la fête se tiendra à l’intérieur du Centre sportif Lacroix-Dutil. Les gens qui souhaiteraient obtenir plus d'informations peuvent contacter le 418-228-8155, poste 2242.

L'exposition « Paysages avec un côté humain » de Claude Gagné sera présentée à la Galerie d'art de Sainte-Marie, de 13 h à 17 h. L'entrée y est gratuite.



Le groupe vocal Les Troubadours présentera son spectacle « Pourquoi attendre ? » à la salle Méchatigan de la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie.

N'hésitez pas à nous faire part d'activités qui ne feraient pas partie de la liste ci-haut en écrivant un commentaire sous cet article, ou encore en commentant sur notre page Facebook.