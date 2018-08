La MRC des Etchemins soutient des projets culturels pour 23 475 $

La MRC des Etchemins poursuit son soutien aux projets culturels du territoire par l’attribution de contributions financières pour l’année courante totalisant 23 475 $ auprès d’organismes, entités et artistes du territoire. L’objectif de cette mesure vise l’accessibilité à des activités culturelles, la promotion de l’histoire des Etchemins et la stimulation de la vitalité culturelle du milieu.



C’est grâce à l’engagement des élus qui investissent 1 $ per capita par année, ainsi qu’au renouvellement de l’entente de développement culturel (EDC) signée avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC), qu’un montant total de 124 500 $ réparti sur trois ans (2018-2019-2020) peut être utilisé pour atteindre l’objectif ci-haut mentionné. Cette somme sert entre autres à appuyer des projets provenant du territoire, mais aussi à soutenir des actions menées par la MRC des Etchemins et ses partenaires.



Voici donc les projets qui ont été appuyés financièrement à la suite de l'appel public pour l’année 2018 :

« Ateliers savoir-faire au Jardin entre Ciel & Terre de Saint-Magloire » avec Alkimiya / Ami du jardin;



« Autobus des trésors culturels » avec la Municipalité de Saint-Zacharie;



« Camp musical et culturel » avec la Municipalité de Lac-Etchemin;



« Capsules promo d’événements culturels à potentiel touristique » avec Myéka Farley (Sainte-Justine);



« Concert de Noël » avec Alkimiya / Ami du jardin (Saint-Magloire);



« Découvrons Les Etchemins » avec Nouvel Essor (Sainte-Justine);



« De la graine à la toile de lin » avec la Société du patrimoine de Saint-Magloire;



« Espace créativité intergénérationnel » avec la Table de concertation des aînés des Etchemins;



« Jeux de mots en partage » avec le Moulin La Lorraine (Lac-Etchemin);

« Journée des temps anciens » avec la Municipalité de Saint-Camille;



« La lentille imaginaire au Clair de lune » avec Œuvre des loisirs de Sainte-Justine;



« Panneaux d’interprétation historique aux croix de chemin (suite) » avec la Société du Patrimoine de Sainte-Justine;



« Plaque commémorative du calvaire St-Abdon » avec le comité du patrimoine et de la culture de Saint-Luc-de-Bellechasse;



« Pièce de théâtre les voisins » avec le Club des aînés de Lac-Etchemin;



« Soirées découvertes musicales » avec les municipalités de Lac-Etchemin, Sainte-Aurélie, Saint-Camille, Sainte-Justine, Saint-Prosper, Saint-Zacharie, et les Amis du Jardin entre Ciel & Terre de Saint-Magloire;



« Spectacle de chorale l’écho du lac » avec le Moulin La Lorraine (Lac-Etchemin).

La MRC des Etchemins tient à remercier les membres bénévoles du comité culturel des Etchemins qui ont élaboré le plan d’action et qui sélectionnent les projets soutenus annuellement.