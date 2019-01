La programmation culturelle printemps-hiver 2019

Le Service des loisirs et de la culture de Saint-Georges présente sa programmation culturelle de la période hivernale et printanière 2019.

Six conférences seront offertes dont l’une sur l’estime de soi avec la blogueuse Marie-Ève Piché et alors que Patrick Campeau, pêcheur professionnel, présentera ses meilleures techniques de pêche.

Les expositions printanières reviendront avec un total de 7 expositions variées. Au nombre des concerts, on retrouvera un spectacle offert par Heidi Janelle pianiste et Jean-Victor Paris-Laflamme guitariste.

Pour les enfants, il y aura des spectacles et des animations. Entre autres, Bibliobout’chou, heures du conte, spectacle-opéra de Blanche-Neige et expositions animées.

Plusieurs ateliers et cours pour jeunes et adultes seront également offerts dont des cours de dessin, de portrait, de dessin au plomb, de peinture et de tricot.

Également, il y aura le Café-crème de la Saint-Patrick, la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur et le festival Clermont-Pépin.