La richesse culturelle de la région en capsules vidéos

Dès aujourd'hui, la culture en Beauce-Sartigan sera le sujet d’une série de huit capsules télévisuelles qui seront diffusées par l’entremise de la page Facebook Culture Beauce ainsi que sur les ondes de NousTV, et ce à raison d’une capsule par mois.

L’importance d’oser, le rôle de la culture en milieu scolaire, le côté rassembleur de la culture et son impact sur le développement économique sont parmi les angles abordés, le tout étant supporté par les témoignages d’une vingtaine de Beaucerons passionnés.

Les objectifs des clins d’œil sur la culture en Beauce-Sartigan sont de faire connaître et de valoriser la création artistique et culturelle de la région ainsi que de promouvoir la plateforme Web CultureBeauce.com qui a été mise en place pour les mêmes motifs.

« Plusieurs personnes ont encore le sentiment qu’en Beauce, la culture n’est pas très vivante, et certains en ont une image négative », déplore M. Normand Roy, préfet de la MRC de Beauce-Sartigan. « Les capsules Web visent justement à faire connaître la culture pour ce qu’elle est et à générer encore plus d’intérêt et de participation. »

Rappelons que ce projet a été réalisé dans le cadre de l’Entente de développement culturel entre la MRC de Beauce-Sartigan, le CEB, Cogeco et le gouvernement du Québec. NousTV Beauce-Appalaches a assuré la production des capsules et a collaboré au projet par une importante commandite en temps et services.