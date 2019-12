Activités à ne pas manquer en Beauce du 20 au 22 septembre 2019

En ce mois de septembre, ce ne sont pas les activités qui manquent dans la région beauceronne. Comme chaque semaine, EnBeauce.com vous a préparé une sélection de spectacles et d’événements pour vous aider à planifier votre fin de semaine du 20 au 22 septembre.

Spectacles

Le Stephan Barry Band

Formation phare du blues au Canada, le Stephan Barry Band sera en spectacle à Saint-Georges dans le cadre de la tournée du 40e anniversaire de l’album Live à l’Hotel Nelson.

Où? Cabaret des amants, 11740, 3e Avenue, Saint-Georges

Quand? 20 septembre à 20 h

Simon Gouache

L’humoriste sera en prestation à Saint-Georges pour vous présenter son deuxième spectacle solo intitulé Une Belle Soirée.

Où? salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches

Quand? 20 septembre à 20 h

Alexandre Barette

Après le succès incontestable de son dernier « one man show », l’humoriste Alexandre Barrette sera de retour dans la région avec son spectacle intitulé Semi-Croquant.

Où? Salle Méchatigan de Sainte-Marie

Quand? 20 septembre à 20 h

Loud

Ayant largement fait ses preuves dans le monde du rap québécois, le talentueux Loud sera à Sainte-Marie pour une prestation à ne pas manquer.

Où? salle Alphonse-Desjardins du Centre Caztel

Quand? 21 septembre 20 h

Mario Jean

Fort de ses 25 années d’expérience en tant qu’humoriste, Mario Jean sera de retour à Saint-Georges avec son nouveau spectacle Aller de l’avant.

Où? salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches

Quand? 21 septembre 20 h

Événements

Beauce-Brasse

Amateurs de bières et gourmands sont conviés à l’événement officiel des bières et cuisine de rue en Beauce. Plus de 150 produits seront en dégustation et une trentaine d’exposants seront sur place afin de vous les faire découvrir. Plusieurs spectacles agrémenteront l’événement.

Où? Centre Sportif Lacroix-Dutil, 1121 1re Avenue, Saint-Georges

Quand? 20 septembre dès 17 h et 21 septembre dès 13 h

Les Rendez-vous gourmands de la Nouvelle-Beauce

Pour le dernier rendez-vous de la saison, les mordus de terroir sont invités au décor enchanteur du Verger à Ti-Paul à Saint-Elzéar pour découvrir le duo cidre et boulettes.

Où? Verger à Ti-Paul, 260, rang Bas St-Jacques, Saint-Elzéar

Quand? 21 septembre de 10 h à 16 h

Défi des 4 versants

Les amateurs de sports sont conviés à venir relever leur défi personnel dans le cadre du Défi des 4 versants, soit un parcours de 17,5 km de sentiers en montagne. Pour les parents voulant tous deux relever le défi, un service de garde sera offert pour la durée du parcours.

Où? 597, rue des Érables, Saint-Elzéar

Quand? Premier départ à 8 h 45

Show de Bleu

Pour les amateurs de bolides et de sensations fortes, un traditionnel « show de boucane » aura lieu dans la municipalité de Tring-Jonction.

Où? Hôtel National de Tring-Jonction

Quand? Inscription des coureurs à 10 h – Spectacle à 13 h

Exposition de voitures antiques

La Résidence L’Oiseau Bleu vous convie à une exposition de voitures antiques dans le cadre de sa journée portes ouvertes. Bolides, jeux gonflables, musique et grillades seront au rendez-vous.

Où? Résidence de L’Oiseau Bleu, 1020, 175e rue, Saint-Georges

Quand? De 11 h à 15 h 30