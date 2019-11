Quoi faire en Beauce du 30 décembre au 1er décembre

Durant la fin de semaine du 30 novembre et 1er décembre, la Beauce offre de nombreuses activités. Si vous n’avez pas encore de plan pour le week-end, voici quelques suggestions d’activités à ne pas manquer.

La Grande Fête des Lutins

Venez prouver au Père Noël que l'on peut s'amuser sans être branché ! Évènement gratuit pour tous.

Où : Cégep Beauce-Appalaches, Saint-Georges

Quand : 1er décembre 9h30 à 11h30

Les collectionneurs à la Librairie Sélect

Les amateurs de timbres, d’argent ou de cartes de hockey auront l’occasion d’acheter ou de vendre des pièces de leur collection. Les exposants sur place offriront leurs conseils à ceux qui viendront les rencontrer.

Où : Librairie Sélect, Saint-Georges

Quand : 30 novembre de 9h30 à 16h30

Concert de Noël au profit de la Fabrique de Saint-Prosper

Le groupe vocal « Choeur en fête » présentera son concert de Noël annuel ce vendredi sous la direction d’Hélène Ouellet. Les choristes feront vivre un tour du monde musical à leur public en présentant des chants en plusieurs langues. Tous les profits seront remis à la Fabrique de Saint-Prosper.

Où : Église de Saint-Prosper

Quand : 30 novembre à 19h30

FRIMA au Woodooliparc

Sentiers illuminés en forêt, spectacles, chansonnier, feux de camp et plus encore vous attendent!

Il est très important d’acheter vos billets en ligne avant de venir visiter la thématique Frima, car elle est très populaire et nous accueillons un maximum de visiteurs chaque heure.

Où : Woodooliparc, Scott

Quand : 30 novembre et 1re décembre 13h à 21h

Samedi en musique au VG Café

25$ (comprend le breuvage de ton choix, un dessert ou un mini nachos, ainsi qu'une ambiance unique). Style folk country

Où : VG Café, Saint-Georges

Quand : 30 novembre de 13h à 15h

Marché de Noël de Vallée-Jonction

Rassemblement de près d'une quarantaine d'artisans locaux, de représentants de produits. C'est le moment de commencer vos achats pour vos cadeaux de Noël ! Billets de tirage à vendre tout au long de l'événement ! Plusieurs prix offert par les artisans !

Où : 259 rue Jean-Marie Rousseau, Vallée-Jonction

Quand : 30 novembre et 1er décembre à partir de 10h

Spectacle de Guylaine Tremblay

Guylaine Tanguay vous invite à commencer la période des Fêtes en grand avec elle et ses quatre musiciens. Pour l'occasion, elle vous offre des chansons traditionnelles de Noël aux classiques du répertoire country. Billets : 418-426-1433

Où : 2197 rue Principale, Saint-Frédéric

Quand : 30 novembre à partir de 20h