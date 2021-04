Alexandre Dostie présente son court-métrage tourné en Beauce

Voir la galerie de photos

Alexandre Dostie est un réalisateur beauceron, originaire de Saint-Honoré-de-Shenley, qui présente aujourd'hui son court-métrage « Je finirai en prison » dans le cadre du 5e Festival Plein Écran.

Ce festival a pour but de démocratiser le court-métrage en le présentant au plus large public possible, c'est pourquoi tous les films qu'il présente sont diffusés sur Facebook. Et c'est d'ailleurs la première fois que « Je finirai en prison » se retrouve sur Facebook.

Alexandre Dostie a réalisé ce film en novembre 2018, entre Saint-Honoré et La Guadeloupe, avec une équipe en partie beauceronne. Le tournage qui devait avoir lieu en automne a finalement été tourné durant le mois de novembre le plus froid et le plus enneigé enregistré en 35 ans. « Mais j'aime ça travailler avec du monde de coeur et mon équipe c'était vraiment une équipe de travaillant! Alors on a passé au travers et ça a donné le film que l'on peut voir aujourd'hui », a raconté Alexandre Dostie.

Ce réalisateur est très attaché aux Beaucerons c'est pourquoi c'était important pour lui de tourner son court-métrage en Beauce où il a retrouvé la solidarité qu'il aime ici.

Ce film de suspens suit le personnage de Maureen, une femme au foyer qui décide de quitter sa vie et de prendre la route. Cependant, son plan est rapidement bousculé lorsqu'elle se retrouve à devoir gérer un mort suite à un accident de voiture.

« C'est un film sur la liberté et la limite de notre moral. Parce que faire le bien c'est important, mais c'est dur à faire des fois, surtout quand ta liberté en balance et que tu es en terre inconnue », a précisé l'auteur du court-métrage.

« Je finirai en prison » a tourné dans 110 festivals et a remporté 26 prix.