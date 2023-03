Une première tournée québécoise pour le groupe Deraps

Voir la galerie de photos

Le groupe rock Deraps, avec en tête le guitariste beauceron Jacob Deraps, entreprendra sa première tournée à travers le Québec dès le début de 2023, avant de se lancer sur la scène internationale.

En effet, c'est le 6 janvier, au resto-bar Jack Saloon de Saint-Georges, que le trio lance sa série de spectacles qui mettra en lumière leur album éponyme. Trois autres dates sont aussi arrêtées pour la région soit le 7 janvier à Thetford Mines (Pub Steakhouse La Face de Boeuf), le 27 janvier à Saint-Frédéric (Bar Le Cinquante) et le 4 février à Vallée-Jonction (Base Plein Air). Un show est également programmé le 3 février à l'Espace scène Cabaret de la Salle Desjardins Télus de Rimouski.

Le groupe rock québécois sera aussi en première partie de la formation Sword lors de prestations à Montréal (14 janvier), Québec (15 janvier), Alma (20 janvier) et Trois-Rivières (21 janvier). « Nous sommes honorés d'avoir l'opportunité d'ouvrir pour ce groupe légendaire et de démarrer ainsi de belle façon notre propre tournée mondiale pour la promotion de notre premier album. [Les membres de] Sword sont de véritables pionniers du métal québécois ». a signifié Jacob Deraps.

Depuis la parution de leur album éponyme en juin, comprenant 11 chansons dont Sex, Drugs and Rock n’ Roll, My Side of Town et On My Mind (qui vient de faire l'objet d'un nouveau vidéoclip), Deraps a signé au cours des dernières semaines deux ententes majeures avec Anthem Entertainment, une multinationale de l'édition musicale qui compte dans son répertoire des artistes d’envergure comme Rush, Timbaland, Beyonce, Carrie Underwood, Rihanna, Taylor Swift et Justin Timberlake, et le fabricant américain des guitares de marque Gibson et Kramer.

Pour la tournée avec Sword, les billets sont en vente sur le site web d'Evenko.

Pour les spectacles solos, les intéressés doivent réserver auprès des établissements qui accueilleront le groupe.