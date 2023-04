L'artiste-peintre Catherine Bédard expose à Sainte-Marie

L'artiste-peintre de Sainte-Marie, Catherine Bédard présent son exposition solo « Exploration » , du 28 janvier au 2 avril à la Galerie d'art de Sainte-Marie.

Les gens pourront découvrir près 80 oeuvres à l'encre. « Explorer les effets des couleurs vibrantes et lumineuses sur son état d'esprit, ses émotions. C'est une bouffée d'air pur, la même que celle générée lors de mon processus créatif. » Catherine Bédard

Présentation de l’artiste

Catherine a passé sa jeunesse dans sa Beauce natale, pour ensuite migrer vers Québec pour ses études au début des années 2000. L’effervescence de la ville est enivrante, mais la tranquillité de la campagne et de ses vastes étendus de champs lui manque, ce pourquoi elle choisira de retourner en Beauce de manière permanente 7 ans plus tard.

Toute jeune, Catherine est une petite fille qui a beaucoup d’énergie à dépenser, qu’elle investit dans mille et un projets. Ce sont toutefois les projets d’arts visuels qui stimulent le plus sa créativité. Cet amour des arts restera bien présent tout au long de son cheminement. Progressivement, sa fibre artistique prend le dessus et elle ressent le besoin de laisser exploser sa créativité, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur divers supports. Le contact avec les jeunes lui permet de conserver son regard d’enfant envers ce qui l’entoure, une sorte de curiosité naïve. Ses œuvres, modernes et actuelles, s’inspirent de la dualité de sa personne, aussi prolifique dans l’organisation de la vie familiale que disposée à saisir la spontanéité du moment.

Le vernissage se déroule le 29 janvier de 13 h à 16 h.