Québec donne plus de 560 000 $ au Musée Marius-Barbeau

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a attribué au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph un montant de 569 720 $ pour la période 2022-2025.

L’aide financière octroyée à cette institution dans le cadre du programme « Aide au fonctionnement pour les institutions muséales » (PAFIM) permet d’appuyer l’organisme dans l’accomplissement de sa mission et la réalisation de son plan d’action, notamment par la mise en valeur des collections et thématiques existantes, la diversification de son programme d’activités éducatives et culturelles et le développement de son offre aux visiteurs.

« Les musées participent significativement au dynamisme de toutes les régions du Québec en rendant accessibles l’art et la culture à l’ensemble de la population. Ces lieux de création, de réflexion, de découverte et d’éducation constituent également des alliés précieux pour faire connaître et promouvoir notre culture, notamment auprès des jeunes. Notre gouvernement est heureux d’offrir son soutien aux institutions muséales afin qu’elles puissent accomplir leur mission ainsi que se développer et rayonner davantage. J’invite les Québécoises et les Québécois à continuer de fréquenter en grand nombre nos musées pour faire le plein d’expériences enrichissantes! », indique par voie de communiqué Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications.

« Vraiment enchanté de voir notre gouvernement appuyer financièrement et de manière aussi importante le Musée Marius-Barbeau sur un horizon de trois ans. Cela permet à l’institution de la prévisibilité sans attendre un financement annuel. C’est ça faire plus, faire mieux, pour notre culture et notre patrimoine. Merci à mon collègue Mathieu de ce soutien », peut-on lire de Luc Provençal, député de Beauce-Nord.