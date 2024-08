Près de 600 personnes sensibilisées par le COBARIC en juillet

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) a poursuivi ses activités de sensibilisation avec des kiosques interactifs dédiés à la qualité de l’eau, durant tout l'été.

L'organisme a ainsi pu sensibiliser près de 600 personnes lors de l'Expo agricole de Saint-Isidore et des Festivités Western de Saint-Victor.

En effet, le COBARIC tenait un kiosque à l’Exposition agricole de Saint-Isidore du 18 au 21 juillet dernier, en plus d’être présent pour la journée familiale au Festival western de Saint-Victor le 24 juillet. Au total, près de 600 personnes ont participé aux deux animations ludiques et éducatives organisées par l’organisme.

En plus de la maquette pour illustrer les impacts des activités humaines sur les rivières et les lacs, le COBARIC a invité les gens à deviner la qualité de l’eau sur la rivière Chaudière et d’autres rivières.

Les participants devaient ainsi placer des jetons « score », issus de vrais résultats, aux emplacements correspondants sur la carte. Ce jeu a permis de partager les résultats de la qualité de l’eau auprès de la population après plusieurs années d’échantillonnage.

« Plusieurs ont été très surpris de voir que la qualité de l’eau était aussi bonne à Lac-Mégantic, et ce, malgré l’accident survenu en 2013, tout comme la qualité de l’eau de la rivière Chaudière qui se porte mieux que ce que les gens pensent », a commenté la directrice générale, Véronique Brochu.

Prochain rendez-vous « Parlons EAU » à Lac-Mégantic

Le mercredi 4 septembre prochain, le COBARIC tiendra un kiosque à l’événement Ciel ouvert sur les milieux humides et hydriques. « Ces kiosques sont un espace où les citoyens peuvent apprendre, poser des questions, mais aussi exprimer leurs préoccupations et participer à la discussion sur la gestion de nos ressources en eau à l’échelle du bassin versant de la rivière Chaudière », a expliqué Marine Gaumer, chargée de projets en communications et initiatrice des kiosques Parlons EAU lancés en 2023.

Les animatrices présentes pourront ainsi répondre aux questions, parler de bonnes pratiques et discuter du projet Remise en état et conservation de l’habitat du lac Mégantic et de son bassin versant, débuté en 2020 et qui se poursuivra jusqu’en 2025.