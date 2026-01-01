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Comédie «Le Souper»

Du théâtre au profit de l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard

durée 15h00
3 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

La troupe de théâtre Les Colocs, de Sainte-Marie, présente sa troisième production, la comédie Le Souper, du 19 au 21 mars.

Pour cette nouvelle aventure théâtrale, le groupe renouvelle son partenariat avec l’équipe cycliste Les AudacYeux, qui parraine cette année l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard, dans le cadre du 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie.

Portée par des comédiens passionnés, très engagés et au talent reconnu, la troupe, qui agit entièrement bénévolement, promet un spectacle rythmé et délicieusement absurde, où chaque situation prend une tournure aussi inattendue qu’hilarante.

Signalons qu'au fil des années, la troupe Les Colocs a permis de remettre plus de 19 000 $ aux écoles de la région afin d’améliorer leurs installations sportives, un impact concret et durable.

Les billets sont en vente au coût de 20 $ et sont disponibles auprès des comédiens, à la Clinique visuelle Les AudacYeux de Sainte-Marie ainsi qu’au Garage Steve Noonan.

La pièce Le Souper sera présentée au Centre Caztel de Sainte-Marie le jeudi 19 mars (19 h 30), le vendredi 20 mars (complet), ainsi qu'à deux reprises le samedi 21 mars, soit à 15 h et à 20 h.

Les billets sont en vente présentement au coût de 20 $, et disponibles auprès des comédiens de la troupe, à la Clinique visuelle Les AudacYeux, de Sainte-Marie, ainsi qu’au Garage Steve Noonan.

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