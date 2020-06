Antony Auclair visite des élèves de l'École des Deux-Rives

Des élèves de 5e année de l’école des Deux-Rives à Saint-Georges ont eu la chance hier de recevoir la visite du joueur de football des Buccaneers de Tampa Bay, Antony Auclair. Il s’agit des classes de Sonia Quirion et Lyne Veilleux.

L’athlète beauceron avait une motivation de plus à venir. Son jeune cousin, Nathan Roy était dans cette classe et a fait une présentation orale sur Antony. Les élèves ont pu lui poser des questions. Il leur a parlé de son parcours scolaire, sportif et de tous les efforts qu’il a dû faire pour se rendre où il est maintenant. Il a fait le lien direct avec la persévérance pour atteindre ses rêves. Il a été très généreux de son temps et a signé des autographes.