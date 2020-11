Le Club Inner Wheel de St-Georges remet 7 000 $ à l'école Dionne

Le Club Inner Wheel de St-Georges, en collaboration avec Telus, a remis la somme de 7 000 $ à l’École Dionne pour la mise en place d’une classe flexible pour les élèves de 2e année.

De cette somme, 6 000 $ ont été offerts par Telus et 1 000 $ proviennent du Club Inner Wheel.

PHOTO : De gauche à droite, Nathalie Lachance, directrice de l’École Dionne, Madeleine Bégin du Club Inner Wheel, Maryse Talbot et Catherine St-Hilaire, enseignantes et Louise-Andrée Doyon, présidente du Club Inner Wheel.