L'École Trilingue Vision Beauce investit 2,5M$ dans un projet d'agrandissement

L'École Vision Beauce a présenté ce matin, en conférence de presse, un projet d’agrandissement de ses installations au coût de 2,5 millions de dollars.

Ouvert en septembre 2010, l'établissement accueillait alors 71 élèves, tandis qu'aujourd'hui, il y a près de 250 élèves inscrits du niveau préscolaire à la 6e année. Au vue de cette évolution, l'école souhaite donc s'agrandir pour pouvoir recevoir jusqu'à 325 enfants.

L’agrandissement, qui se réalisera sur deux étages, permettra entre autres de créer de nouvelles salles de classes. De plus, la section gymnase de l’établissement sera agrandie afin de maximiser l’espace pour bouger.

« Avec cette nouvelle, je suis assurément la personne la plus heureuse dans la salle. J’ai très hâte de faire bouger les élèves dans ce nouvel espace qui sera un peu plus de 3 fois la grandeur du gymnase actuel. Cet agrandissement augmente les possibilités de bouger de façon exponentielle. On va pouvoir exploiter les sports à leur plein potentiel beau temps/mauvais temps. Nous aurons moins de restrictions et plus d’élèves pourront en profiter en même temps. Les sports qui devaient être adaptés seront dorénavant bonifiés. Ce nouveau gymnase permettra enfin à nos équipes sportives; Les Titans, d’accueillir des tournois et des parties à domicile », s'est réjouit monsieur Mikel, éducateur physique dans l'école.

Par ailleurs, un laboratoire créatif pour les élèves et d'autres locaux, dont une nouvelle salle pour les enseignants et une pour les rencontres, seront ajoutés. Les terrains de jeux extérieurs ainsi que les espaces de stationnement seront bonifiés et réaménagés. Il s'agit d'une troisième phase d'agrandissement.

L'objectif est que ces installations soient prêtes pour la rentrée scolaire de 2023-2024.

« Les enfants ont soif d’apprendre, ils démontrent une ouverture sur le monde sans bornes et sont très réceptifs. Notre équipe éducative œuvre très fort au quotidien afin que nos valeurs soient respectées et que les services offerts répondent aux besoins de nos familles. Après plus de 12 ans passés depuis l’ouverture de notre établissement, nous sommes en mesure de constater que le programme trilingue et unique offert par le réseau Vision outille grandement les enfants pour leur futur. Nous avons à cœur le souci du bien-être de chacun, donc en leur donnant un environnement encore plus agréable et spacieux, nous sommes persuadés qu’ils seront encore plus motivés à développer leur potentiel », a poursuivi Mélanie Boissonneault, directrice propriétaire de l'établissement.

L’équipe de Kaïvo, dirigée par Jean Turmel, fier papa Vision, agit à titre d’architecte du projet. Il est à souligner que la sécurité des enfants étant la priorité, un plan rigoureux sera émis afin d’assurer une sécurité maximale.

« La réponse qu’on vous présente aujourd’hui est une architecture innovante qui contribue à offrir aux élèves et au personnel de Vision plus d’espace de qualité pour le sport et l’apprentissage. Les nouveaux espaces sont conçus pour offrir sécurité, confort et bien-être au quotidien pour les élèves et le personnel enseignant », a expliqué Jean Turmel.